Курс валют у Луцьку на 1 липня





Євро при купівлі становить - 29.359, продажу - 29.945.



Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.614, продаж - 7.089.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.986, а продаж - 26.335.Євро при купівлі становить - 29.359, продажу - 29.945.Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.614, продаж - 7.089.

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