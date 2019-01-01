На Волині за тиждень втопилось четверо людей
Сьогодні, 11:19
За тиждень з водойм дістали четверо потопельників.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
«Внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень втопилися 4 громадян, з них одна дитина», – зазначили у прес-службі рятувальників.
Нагадаємо, 24 червня у селі Любохини Старовижівського району втопилась 1,5-річна дитина.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
«Внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень втопилися 4 громадян, з них одна дитина», – зазначили у прес-службі рятувальників.
Нагадаємо, 24 червня у селі Любохини Старовижівського району втопилась 1,5-річна дитина.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині за тиждень з водойм дістали 5 потопельників
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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