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На Волині за тиждень втопилось четверо людей

На Волині за тиждень втопилось четверо людей
За тиждень з водойм дістали четверо потопельників.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

«Внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень втопилися 4 громадян, з них одна дитина», – зазначили у прес-службі рятувальників.

Нагадаємо, 24 червня у селі Любохини Старовижівського району втопилась 1,5-річна дитина.

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Теги: Волинь, вода, рятувальник
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