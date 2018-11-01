В Україні знайшли родовища нафти та газу
Сьогодні, 03:39
Держкомпанія Укргазвидобування відкрила два нових родовища газу і нафти.
Поклади виявили у Харківській і Полтавській області, - пише "Газета ua", посилаючись на прес-службу компанії.
"За результатами виконаної ЗD-сейсміки на ділянці у Харківській області було пробурено пошукову свердловину, після випробовування якої на глибині понад 3 700 м отримано приплив нафти. Станом на сьогодні в свердловині продовжують промислові дослідження та проводять підготовку до експлуатації. За попередніми оцінками, ресурси нафти на новому родовищі становлять близько 130 тис. т.
Так само на ділянці надр у Полтавській області після проведених сейсмічних досліджень і буріння першої пошукової свердловини глибиною 6 300 м отримано промисловий приплив газу. В результаті відкрито нове газоконденсатне родовище, ресурсна база якого за попередніми оцінками становить понад 2,7 млрд м3 природного газу", - йдеться в повідомленні.
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Поклади виявили у Харківській і Полтавській області, - пише "Газета ua", посилаючись на прес-службу компанії.
"За результатами виконаної ЗD-сейсміки на ділянці у Харківській області було пробурено пошукову свердловину, після випробовування якої на глибині понад 3 700 м отримано приплив нафти. Станом на сьогодні в свердловині продовжують промислові дослідження та проводять підготовку до експлуатації. За попередніми оцінками, ресурси нафти на новому родовищі становлять близько 130 тис. т.
Так само на ділянці надр у Полтавській області після проведених сейсмічних досліджень і буріння першої пошукової свердловини глибиною 6 300 м отримано промисловий приплив газу. В результаті відкрито нове газоконденсатне родовище, ресурсна база якого за попередніми оцінками становить понад 2,7 млрд м3 природного газу", - йдеться в повідомленні.
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