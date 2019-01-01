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«Співпраця з КДБ – не гріх», – патріарх Філарет

«Співпраця з КДБ – не гріх», – патріарх Філарет
Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет виправдав співпрацю єпископату з радянськими спецслужбами.

Про це патріарх сказав в ефірі програми HARD, - повідомляє "Газета.ua"

"Це не є гріх. Бо Христос сказав: "Віддавайте кесарю кесареве, а боже – Богові". Якщо Господь радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади…Апостол Павло каже: "Владу слухайте і виконуйте". То і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади, але віру не продавали. Коли стосувалося віри, то йшли і в Сибір, і на Біломорський канал, і на Соловки, і розстрілювали", – сказав патріарх Філарет.

Також він пригадав, як його ледь не розстріляли за відмову відкрити таємницю сповіді.

"Я сказав: "Можете розстріляти, я цього не боюся. Для мене немає значення, чи я помру зараз, чи буду жити довго". Вимагали того, що я не хотів робити. Я на це не погодився. І не тільки я, а багато єпископів і духовенства чинили так, тобто, не віддавали кесарю боже", – розповів владика.

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Теги: Філарет, КДБ
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Коментарі 2
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Апостол Павло каже: "Владу слухайте і виконуйте"...

ну все ясно, опіум для народу, 21 сторіччя, а ви все вірите...
дикуни
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