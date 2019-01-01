На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу

Валентина Мельника.



Похорон відбувся 1 липня, - йдеться на сайті Камені-Каширського благочиння.



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Відспівуваня проходило в храмі Різдва Пресвятої Богородиці.



Валентин Іванович мав військове звання старшого лейтенанта, проходив службу в 131-му окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи, був заступником голови ради правління громадської організації ветеранів АТО-ООС “Побратим”.



Церемонія прощання відбулась на кладовищі.





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