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На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу

На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
У Камені-Каширському провели в останню путь бійця АТО Валентина Мельника.

Похорон відбувся 1 липня, - йдеться на сайті Камені-Каширського благочиння.

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Відспівуваня проходило в храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Валентин Іванович мав військове звання старшого лейтенанта, проходив службу в 131-му окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи, був заступником голови ради правління громадської організації ветеранів АТО-ООС “Побратим”.

Церемонія прощання відбулась на кладовищі.

На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу

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Теги: атовець, смерть, похорон
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