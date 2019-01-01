На Волині поховали атовця, який помер від розриву тромбу
Сьогодні, 10:46
У Камені-Каширському провели в останню путь бійця АТО Валентина Мельника.
Похорон відбувся 1 липня, - йдеться на сайті Камені-Каширського благочиння.
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Відспівуваня проходило в храмі Різдва Пресвятої Богородиці.
Валентин Іванович мав військове звання старшого лейтенанта, проходив службу в 131-му окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи, був заступником голови ради правління громадської організації ветеранів АТО-ООС “Побратим”.
Церемонія прощання відбулась на кладовищі.
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Похорон відбувся 1 липня, - йдеться на сайті Камені-Каширського благочиння.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Раптово відірвався тромб: помер атовець з Волині
Відспівуваня проходило в храмі Різдва Пресвятої Богородиці.
Валентин Іванович мав військове звання старшого лейтенанта, проходив службу в 131-му окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи, був заступником голови ради правління громадської організації ветеранів АТО-ООС “Побратим”.
Церемонія прощання відбулась на кладовищі.
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