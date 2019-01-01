Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
Морозовичі вул. Прикордонна,
вул. Шкільна, вул. Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-16 09:00 – 17:00 ПП Придатко Б.І. м.Камінь-Каширський, вул.. Л.Українки, вул.. Садова, пров. Садовий, вул. Огородна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-182 09:00 – 17:00 ПП Хоровець О.О., К-Каширська РССТ (бар «Каштан»), ПП Сельвесюк С.С. (м-н «Маяк»), ПП Єсіпенко В.А. (піцерія). м.Камінь-Каширський, м-н. Незалежності..
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-52 9:00 – 17:00 Побут, с. Коцюри
2. ПЛ-0.4кВ КТП-238 9:00 – 17:00 Побут, с. Власюки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9
вул.Куліша 2-6
вул.Сковороди 11, 22
вул.Миру 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького 22
вул.Зелена 53-63, 52-72
пров.Мирний 19,20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. КТП-383 9:00-17:00 с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-16
14. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
16. КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа с.Вічині, вул.Шкільна, Центральна, Ветеранів, Ранкова
Старовижівський район
1. КТП-187 9:00-17:00 магазин Люкс, Волиняночка, ПП Бащук, Автостанція смт Стара Вижівка вул Незалежності, Першотравнева, Шевченка, Партизанська, Ватутіна
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
від ПС до ЛР-102
КТП-137
КТП-180
КТП-141 10:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, ВО Турійське РДА- школа, ТРСТ- магазин, ХВЄ - молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин
2. ПЛ-10 кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А 10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада с.Туличів, Літин
3. КТП-182 10:00-13:00
с.Поляна
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
Морозовичі вул. Прикордонна,
вул. Шкільна, вул. Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-16 09:00 – 17:00 ПП Придатко Б.І. м.Камінь-Каширський, вул.. Л.Українки, вул.. Садова, пров. Садовий, вул. Огородна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-182 09:00 – 17:00 ПП Хоровець О.О., К-Каширська РССТ (бар «Каштан»), ПП Сельвесюк С.С. (м-н «Маяк»), ПП Єсіпенко В.А. (піцерія). м.Камінь-Каширський, м-н. Незалежності..
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-52 9:00 – 17:00 Побут, с. Коцюри
2. ПЛ-0.4кВ КТП-238 9:00 – 17:00 Побут, с. Власюки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9
вул.Куліша 2-6
вул.Сковороди 11, 22
вул.Миру 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького 22
вул.Зелена 53-63, 52-72
пров.Мирний 19,20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. КТП-383 9:00-17:00 с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-16
14. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
16. КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа с.Вічині, вул.Шкільна, Центральна, Ветеранів, Ранкова
Старовижівський район
1. КТП-187 9:00-17:00 магазин Люкс, Волиняночка, ПП Бащук, Автостанція смт Стара Вижівка вул Незалежності, Першотравнева, Шевченка, Партизанська, Ватутіна
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
від ПС до ЛР-102
КТП-137
КТП-180
КТП-141 10:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, ВО Турійське РДА- школа, ТРСТ- магазин, ХВЄ - молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин
2. ПЛ-10 кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А 10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада с.Туличів, Літин
3. КТП-182 10:00-13:00
с.Поляна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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