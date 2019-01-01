Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00Магазин, ФАПс. МаркоставВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00Морозовичі вул. Прикордонна,вул. Шкільна, вул. Шевченка1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-16 09:00 – 17:00 ПП Придатко Б.І. м.Камінь-Каширський, вул.. Л.Українки, вул.. Садова, пров. Садовий, вул. Огородна.2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-182 09:00 – 17:00 ПП Хоровець О.О., К-Каширська РССТ (бар «Каштан»), ПП Сельвесюк С.С. (м-н «Маяк»), ПП Єсіпенко В.А. (піцерія). м.Камінь-Каширський, м-н. Незалежності..Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4кВ КТП-52 9:00 – 17:00 Побут, с. Коцюри2. ПЛ-0.4кВ КТП-238 9:00 – 17:00 Побут, с. ВласюкиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ:вул.Сонячна 8-12, 9вул.Куліша 2-6вул.Сковороди 11, 22вул.Миру 11-27, 10-22вул.Б.Хмельницького 22вул.Зелена 53-63, 52-72пров.Мирний 19,20Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13. КТП-383 9:00-17:00 с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-1614. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж15. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто16. КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа с.Вічині, вул.Шкільна, Центральна, Ветеранів, Ранкова1. КТП-187 9:00-17:00 магазин Люкс, Волиняночка, ПП Бащук, Автостанція смт Стара Вижівка вул Незалежності, Першотравнева, Шевченка, Партизанська, Ватутіна1. ПЛ-10кВ Л-42-01від ПС до ЛР-102КТП-137КТП-180КТП-141 10:00-16:30ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, ВО Турійське РДА- школа, ТРСТ- магазин, ХВЄ - молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин2. ПЛ-10 кВ Л-24-04КТП-65КТП-295КТП-64КТП-294КТП-74КТП-73КТП-369 А 10:00-16:30ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада с.Туличів, Літин3. КТП-182 10:00-13:00с.Поляна