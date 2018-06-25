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Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 3 липня

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 3 липня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +12…+14 градусів, удень – до +20…+22. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



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Теги: погода, Волинь, Луцьк, прогноз
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Коментарі 1
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А через таку погоду смердіти меньше у Луцьку буде? Чому мовчите ЗМІ???!!!
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