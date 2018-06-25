Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 3 липня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько +12…+14 градусів, удень – до +20…+22. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько +12…+14 градусів, удень – до +20…+22. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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