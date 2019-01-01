Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят
Сьогодні, 23:17
У Луцькому зоопарку збирають гроші на новий вольєр для лисенят.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Директорка звіринцю Людмила Денисенко каже, що для будівництва вольєру необхідно понад 150 тисяч гривень.
Таку ініціативу підтримують і відвідувачі. Тетяна Вознюк приїхала з дітьми до Луцького зоопарку вперше і відразу з малечею пішли дивитися на лисенят.
«Чули що збирають кошти на вольєр. Наша сім’я би здала. Халатні люди, ось так приручили і вони вже не виживуть у дикій природі. Я думаю, що варто помогти, тим хто може це зробити», - каже ковельчанка.
Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко розповідає, що в одній клітці живе десять лисенят віком близько 5-ти місяців.
«У Луцькому зоопарку є тварини, які роками чекають на поліпшення житлових умов. Ми порадилися з колективом ми вирішили, що не справедливо відтермінувати будівництво тих вольєрів, для тих тварин, які були заплановані на 2019 і будувати новим знайдам. Тому звернулися з такою пропозицією до небайдужих людей», - зазначає очільниця зоопарку.
Нове помешкання для лисиць планують будувати восени.
Така велика сума на будівництво вольєру зумовлена тим, що лисиці це тварини, які риють. Тому, майже весь вольєр треба бетонувати, потім засипати травою, крити його, але щоб був простір.
Зі слів Людмила Денисенко, на сьогодні у Луцькому зоопарку є 14 лисиць, з них — 10 звірят врятували від загибелі і привезли в звіринець небайдужі волиняни.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Директорка звіринцю Людмила Денисенко каже, що для будівництва вольєру необхідно понад 150 тисяч гривень.
Таку ініціативу підтримують і відвідувачі. Тетяна Вознюк приїхала з дітьми до Луцького зоопарку вперше і відразу з малечею пішли дивитися на лисенят.
«Чули що збирають кошти на вольєр. Наша сім’я би здала. Халатні люди, ось так приручили і вони вже не виживуть у дикій природі. Я думаю, що варто помогти, тим хто може це зробити», - каже ковельчанка.
Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко розповідає, що в одній клітці живе десять лисенят віком близько 5-ти місяців.
«У Луцькому зоопарку є тварини, які роками чекають на поліпшення житлових умов. Ми порадилися з колективом ми вирішили, що не справедливо відтермінувати будівництво тих вольєрів, для тих тварин, які були заплановані на 2019 і будувати новим знайдам. Тому звернулися з такою пропозицією до небайдужих людей», - зазначає очільниця зоопарку.
Нове помешкання для лисиць планують будувати восени.
Така велика сума на будівництво вольєру зумовлена тим, що лисиці це тварини, які риють. Тому, майже весь вольєр треба бетонувати, потім засипати травою, крити його, але щоб був простір.
Зі слів Людмила Денисенко, на сьогодні у Луцькому зоопарку є 14 лисиць, з них — 10 звірят врятували від загибелі і привезли в звіринець небайдужі волиняни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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