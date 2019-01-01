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Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят

Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят
У Луцькому зоопарку збирають гроші на новий вольєр для лисенят.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Директорка звіринцю Людмила Денисенко каже, що для будівництва вольєру необхідно понад 150 тисяч гривень.

Таку ініціативу підтримують і відвідувачі. Тетяна Вознюк приїхала з дітьми до Луцького зоопарку вперше і відразу з малечею пішли дивитися на лисенят.
Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят

«Чули що збирають кошти на вольєр. Наша сім’я би здала. Халатні люди, ось так приручили і вони вже не виживуть у дикій природі. Я думаю, що варто помогти, тим хто може це зробити», - каже ковельчанка.

Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко розповідає, що в одній клітці живе десять лисенят віком близько 5-ти місяців.
Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят


«У Луцькому зоопарку є тварини, які роками чекають на поліпшення житлових умов. Ми порадилися з колективом ми вирішили, що не справедливо відтермінувати будівництво тих вольєрів, для тих тварин, які були заплановані на 2019 і будувати новим знайдам. Тому звернулися з такою пропозицією до небайдужих людей», - зазначає очільниця зоопарку.
Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят

Нове помешкання для лисиць планують будувати восени.

Така велика сума на будівництво вольєру зумовлена тим, що лисиці це тварини, які риють. Тому, майже весь вольєр треба бетонувати, потім засипати травою, крити його, але щоб був простір.
Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят


Зі слів Людмила Денисенко, на сьогодні у Луцькому зоопарку є 14 лисиць, з них — 10 звірят врятували від загибелі і привезли в звіринець небайдужі волиняни.

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Теги: Волинь, зоопарк, Луцьк
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