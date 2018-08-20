У Луцьку атовець хотів стрибнути з 9-го поверху: опублікували відео порятунку





Інцидент трапився 2 липня, близько 19 години, на вулиці Кравчука, - пише патрульна поліція Волинської області.



Коли в радіоефірі прозвучало повідомлення про спробу самогубства, на місце одразу вирушили 5 екіпажів патрульних, командир батальйону, працівники швидкої та ДСНС.



«Все тільки починається», «Тобі ще жити», «Не роби непотрібних вчинків», - завдяки доречно підібраним словам та історіям з власного життя і професійному підходу луцькі патрульні відговорили чоловіка стрибнути вниз з даху багатоповерхівки.



На даху 9-поверхового будинку виявили чоловіка, який розповів, що має посттравматичний синдром після перебування в АТО та не хоче жити далі.



Близько години наші інспектори спілкувались з ним і про життя, і про службу, і про майбутнє, переконували не чинити самогубства, розповідали, як знайти себе і таки жити далі.



Поліцейські Дмитро Мандзюк та Віктор Дрогомирецький, які також воювали на Сході України, зуміли знайти цей особливий підхід до чоловіка, завдяки чому він таки піднявся з краю прірви та підійшов згодом до дружини і побратима.

Дмитро Мандзюк Віктор Дрогомирецький

Патрульні врятували чергове життя, зберегли чоловіка для жінки, батька для маленької донечки, сина для батьків.



Чоловіка доставили до медичного закладу для подальшого обстеження.









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