В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На території дитячого майданчику біля ТЦ "Гостинець" та поблизу будинку на вул. Теремнівській інспектори департаменту муніципальної варти зафіксували продаж алкоголю сумнівної якості .
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на своїй сторінці у Facebook.
Усю виявлену продукцію вилучили, а на підприємливих громадян чекатиме відповідальність, передбачена частиною 3 статті 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).
Також цієї ночі в Луцьку на вулиці Словацького, 5 муніципальна поліція викрила продавця магазину «Цукерочка», який реалізовував алкоголь в заборонений час.
На порушника інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції в нічний час.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на своїй сторінці у Facebook.
Усю виявлену продукцію вилучили, а на підприємливих громадян чекатиме відповідальність, передбачена частиною 3 статті 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).
Також цієї ночі в Луцьку на вулиці Словацького, 5 муніципальна поліція викрила продавця магазину «Цукерочка», який реалізовував алкоголь в заборонений час.
На порушника інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції в нічний час.
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