В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО





Про це повідомляє департамент



Усю виявлену продукцію вилучили, а на підприємливих громадян чекатиме відповідальність, передбачена частиною 3 статті 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).





Також цієї ночі в Луцьку на вулиці Словацького, 5 муніципальна поліція викрила продавця магазину «Цукерочка», який реалізовував алкоголь в заборонений час.



На порушника інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції в нічний час.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території дитячого майданчику біля ТЦ "Гостинець" та поблизу будинку на вул. Теремнівській інспектори департаменту муніципальної варти зафіксували продаж алкоголю сумнівної якості .Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на своїй сторінці у Facebook.Усю виявлену продукцію вилучили, а на підприємливих громадян чекатиме відповідальність, передбачена частиною 3 статті 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).Також цієї ночі в Луцьку на вулиці Словацького, 5 муніципальна поліція викрила продавця магазину «Цукерочка», який реалізовував алкоголь в заборонений час.На порушника інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції в нічний час.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію