вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО

В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
На території дитячого майданчику біля ТЦ "Гостинець" та поблизу будинку на вул. Теремнівській інспектори департаменту муніципальної варти зафіксували продаж алкоголю сумнівної якості .

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на своїй сторінці у Facebook.

Усю виявлену продукцію вилучили, а на підприємливих громадян чекатиме відповідальність, передбачена частиною 3 статті 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО


Також цієї ночі в Луцьку на вулиці Словацького, 5 муніципальна поліція викрила продавця магазину «Цукерочка», який реалізовував алкоголь в заборонений час.

На порушника інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж слабоалкогольної продукції в нічний час.
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, алкоголь, поліція, заборона, порушники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 13:16
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 13:07
На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу
Сьогодні, 13:06
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок
01 липень, 19:30
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
01 липень, 10:26
Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО
27 червень, 13:48
У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні
21 червень, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 13:16
 0
На Волині автівка збила мотоцикліста з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 13:07
 0
На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу
Сьогодні, 13:06
 0
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿