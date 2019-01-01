Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 20:20
Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам підтримати в цілому законопроект №6607, що впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей, та посилює відповідальність за ці злочини.
Про це інформує прес-служба Національної поліції.
Інформують, що проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідну кількість голосів на сайті Верховної Ради.
У проекті закону, згідно з петицією, йдеться про те, що реєстр буде "напівзакритим" і сприятиме недопущенню у дитячі заклади осіб із судимістю за сексуальне насильство над дітьми.
"Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів", – зазначають в петиції.
Крім того, законопроект передбачає хімічну кастрацію, яку автори закону визначають як "введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу".
"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія", – ідеться в петиції.
Водночас, голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці підтримують законопроект "стовідсотково".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба Національної поліції.
Інформують, що проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідну кількість голосів на сайті Верховної Ради.
У проекті закону, згідно з петицією, йдеться про те, що реєстр буде "напівзакритим" і сприятиме недопущенню у дитячі заклади осіб із судимістю за сексуальне насильство над дітьми.
"Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів", – зазначають в петиції.
Крім того, законопроект передбачає хімічну кастрацію, яку автори закону визначають як "введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу".
"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія", – ідеться в петиції.
Водночас, голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці підтримують законопроект "стовідсотково".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Кореспондент!!! Шо ти на фото поставив. Позорнік. А Комітету ради Великий (з великої букви) респект).
Вибір редактора
Останні новини
Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня
Сьогодні, 20:10
Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС
Сьогодні, 20:01