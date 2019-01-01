Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію педофілів





Про це інформує прес-служба



Інформують, що проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідну кількість голосів на сайті Верховної Ради.



У проекті закону, згідно з петицією, йдеться про те, що реєстр буде "напівзакритим" і сприятиме недопущенню у дитячі заклади осіб із судимістю за сексуальне насильство над дітьми.



"Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів", – зазначають в петиції.



Крім того, законопроект передбачає хімічну кастрацію, яку автори закону визначають як "введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу".



"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія", – ідеться в петиції.



Водночас, голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці підтримують законопроект "стовідсотково".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам підтримати в цілому законопроект №6607, що впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей, та посилює відповідальність за ці злочини.Про це інформує прес-служба Національної поліції Інформують, що проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильствана сайті Верховної Ради.У проекті закону, згідно з петицією, йдеться про те, що реєстр буде "напівзакритим" і сприятиме недопущенню у дитячі заклади осіб із судимістю за сексуальне насильство над дітьми."Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів", – зазначають в петиції.Крім того, законопроект передбачає хімічну кастрацію, яку автори закону визначають як "введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу"."Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія", – ідеться в петиції.Водночас, голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці підтримують законопроект "стовідсотково".

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