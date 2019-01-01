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Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію педофілів

Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію педофілів
Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам підтримати в цілому законопроект №6607, що впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей, та посилює відповідальність за ці злочини.

Про це інформує прес-служба Національної поліції.

Інформують, що проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідну кількість голосів на сайті Верховної Ради.

У проекті закону, згідно з петицією, йдеться про те, що реєстр буде "напівзакритим" і сприятиме недопущенню у дитячі заклади осіб із судимістю за сексуальне насильство над дітьми.

"Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів", – зазначають в петиції.

Крім того, законопроект передбачає хімічну кастрацію, яку автори закону визначають як "введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу".

"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія", – ідеться в петиції.

Водночас, голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці підтримують законопроект "стовідсотково".

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Теги: педофіли, кастрація, законопроект
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Коментарі 1
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Кореспондент!!! Шо ти на фото поставив. Позорнік. А Комітету ради Великий (з великої букви) респект).
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