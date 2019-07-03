Люди просять навіть гусей знайти: робочі будні наймолодшого та найстаршого копа Володимира





Про це пише



Наймолодший працівник – 24-річний Дмитро Шпачук працює у поліції з жовтня 2018 року, а на службі зі званням капрал (молодший сержант – ред.) – із середини лютого цього року. Розповів, що багато його знайомих працюють у поліції, мабуть, тому й сам захотів носити поліцейську форму.





«Я спробував, і ні разу не пошкодував, що після закінчення Національного університету біоресурсів і природокористування, пішов у поліцію. Дружина розуміє, що графік буває різний, за що їй вдячний.



Робота цікава, але трапляються різні випадки. Часом виявляємо поліцейське піклування, коли підвозимо людей у стані алкогольного сп’яніння додому, трапляється і таке, коли люди просять розшукати гусей, які десь зникли. Ми маємо відреагувати на все, якими б унікальними не були б прохання громадян».



Олександр Ольховський половину свого життя працює у правоохоронних органах. Він – старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції і носить звання майора.



Майже весь час займається розшукуванням злочинців, які упираються від слідства, суду, виконання покарань, а також безвісти зниклих громадян і осіб невстановлених трупів на невідомих – 20 років працює у карному розшуку.



Він розповів, що вже звик до такого ритму життя, але кожного разу пропускає через себе історії людей:



«За поліцейською формою – є людська душа і переживання. Бувало різне, опинявся в таких ситуаціях, які ніяк не можна передбачити: доводилося ідентифікувати обгорілі рештки тіла після пожежі. Також знаходили людей, які безвісти зникли кілька років до того, як їх знайшли: досліджували рештки скелетованого трупа, яких розпізнавали за посмертною маскою (за прижиттєвим фото – ред.).



Кожна заява про зникнення безвісти – це окрема людська доля».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшук гусей, підвезення п'яних додому, розпізнавання тіла за фотографією - ці та багато інших обов'язків уже встигли виконати наймолодший та найстарший поліцейський Володимира-Волинського.Про це пише «Княжий Град» Наймолодший працівник – 24-річнийпрацює у поліції з жовтня 2018 року, а на службі зі званням капрал– із середини лютого цього року. Розповів, що багато його знайомих працюють у поліції, мабуть, тому й сам захотів носити поліцейську форму.«Я спробував, і ні разу не пошкодував, що після закінчення Національного університету біоресурсів і природокористування, пішов у поліцію. Дружина розуміє, що графік буває різний, за що їй вдячний.Робота цікава, але трапляються різні випадки. Часом виявляємо поліцейське піклування, коли підвозимо людей у стані алкогольного сп’яніння додому, трапляється і таке, коли люди просять розшукати гусей, які десь зникли. Ми маємо відреагувати на все, якими б унікальними не були б прохання громадян».половину свого життя працює у правоохоронних органах. Він – старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції і носить звання майора.Майже весь час займається розшукуванням злочинців, які упираються від слідства, суду, виконання покарань, а також безвісти зниклих громадян і осіб невстановлених трупів на невідомих – 20 років працює у карному розшуку.Він розповів, що вже звик до такого ритму життя, але кожного разу пропускає через себе історії людей:«За поліцейською формою – є людська душа і переживання. Бувало різне, опинявся в таких ситуаціях, які ніяк не можна передбачити: доводилося ідентифікувати обгорілі рештки тіла після пожежі. Також знаходили людей, які безвісти зникли кілька років до того, як їх знайшли: досліджували рештки скелетованого трупа, яких розпізнавали за посмертною маскоюКожна заява про зникнення безвісти – це окрема людська доля».

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