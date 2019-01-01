Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку

У Луцьку зареєстрували петицію про добудування корпусу до школи №13. У Луцькраді дали відповідь на це звернення.Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.Нагадаємо, 13 червня лучанинзвернувся до влади Луцька з проханнямОтож, у відповіді зазначили, що Луцькрада подасть пропозицію щодо включення вище зазначеного об’єкту до Переліку інвестиційних проектів, які будуть фінансуватися за кошти ДФРР у 2020 році.Також надішлють лист народному депутату України від Луцька про подачу заявки у Міністерство фінансів на надання субвенції з державного бюджету (відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).