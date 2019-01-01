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Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку

Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку
У Луцьку зареєстрували петицію про добудування корпусу до школи №13. У Луцькраді дали відповідь на це звернення.

Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Нагадаємо, 13 червня лучанин Віктор Фещук звернувся до влади Луцька з проханням закласти до бюджету Луцька на 2020 рік кошти для будівництва додаткового корпусу школи.

Отож, у відповіді зазначили, що Луцькрада подасть пропозицію щодо включення вище зазначеного об’єкту до Переліку інвестиційних проектів, які будуть фінансуватися за кошти ДФРР у 2020 році.

Також надішлють лист народному депутату України від Луцька про подачу заявки у Міністерство фінансів на надання субвенції з державного бюджету (відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).

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Теги: петиція, Луцьк
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