Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку
Сьогодні, 10:15
У Луцьку зареєстрували петицію про добудування корпусу до школи №13. У Луцькраді дали відповідь на це звернення.
Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Нагадаємо, 13 червня лучанин Віктор Фещук звернувся до влади Луцька з проханням закласти до бюджету Луцька на 2020 рік кошти для будівництва додаткового корпусу школи.
Отож, у відповіді зазначили, що Луцькрада подасть пропозицію щодо включення вище зазначеного об’єкту до Переліку інвестиційних проектів, які будуть фінансуватися за кошти ДФРР у 2020 році.
Також надішлють лист народному депутату України від Луцька про подачу заявки у Міністерство фінансів на надання субвенції з державного бюджету (відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).
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Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Нагадаємо, 13 червня лучанин Віктор Фещук звернувся до влади Луцька з проханням закласти до бюджету Луцька на 2020 рік кошти для будівництва додаткового корпусу школи.
Отож, у відповіді зазначили, що Луцькрада подасть пропозицію щодо включення вище зазначеного об’єкту до Переліку інвестиційних проектів, які будуть фінансуватися за кошти ДФРР у 2020 році.
Також надішлють лист народному депутату України від Луцька про подачу заявки у Міністерство фінансів на надання субвенції з державного бюджету (відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).
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