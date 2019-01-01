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Україна завоювала першу медаль на Універсіаді 2019

Україна завоювала першу медаль на Універсіаді 2019
Українська дзюдоїстка Анна Антикало принесла збірній України першу нагороду на літній Універсіаді 2019. Вона здобула бронзову медаль.

Українка у півфіналі вагової категорії до 70 кілограмів поступилася росіянці Мадіні Таймазовій. Та ж у фіналі програла японці Сіо Танака, - пише Спорт24.

Бронза Антикало – перша нагорода збірної України на літній Універсіаді у Наполі. Турнір стартував 3 липня і триватиме до 14 липня.

За медалі Універсіади змагатимуться 8 тисяч студентів зі 140 країн, які розіграють 222 медалі в 18 видах спорту. Україну представлятимуть 178 спортсменів у 12 видах спорту. Українці будуть представлені у чоловічому та жіночому баскетболі та волейболі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.

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Теги: Універсіада, спорт
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