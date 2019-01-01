Україна завоювала першу медаль на Універсіаді 2019
Сьогодні, 07:12
Українська дзюдоїстка Анна Антикало принесла збірній України першу нагороду на літній Універсіаді 2019. Вона здобула бронзову медаль.
Українка у півфіналі вагової категорії до 70 кілограмів поступилася росіянці Мадіні Таймазовій. Та ж у фіналі програла японці Сіо Танака, - пише Спорт24.
Бронза Антикало – перша нагорода збірної України на літній Універсіаді у Наполі. Турнір стартував 3 липня і триватиме до 14 липня.
За медалі Універсіади змагатимуться 8 тисяч студентів зі 140 країн, які розіграють 222 медалі в 18 видах спорту. Україну представлятимуть 178 спортсменів у 12 видах спорту. Українці будуть представлені у чоловічому та жіночому баскетболі та волейболі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.
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Українка у півфіналі вагової категорії до 70 кілограмів поступилася росіянці Мадіні Таймазовій. Та ж у фіналі програла японці Сіо Танака, - пише Спорт24.
Бронза Антикало – перша нагорода збірної України на літній Універсіаді у Наполі. Турнір стартував 3 липня і триватиме до 14 липня.
За медалі Універсіади змагатимуться 8 тисяч студентів зі 140 країн, які розіграють 222 медалі в 18 видах спорту. Україну представлятимуть 178 спортсменів у 12 видах спорту. Українці будуть представлені у чоловічому та жіночому баскетболі та волейболі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.
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