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Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО

Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Дитяча залізниця у Луцьку була побудована в 50-ті роки минулого століття.

Розпочали будувати залізницю у 1952 році, а вже відкрили 8 листопада 1954 року о 12:20, під звуки духового оркестру, зі станції «Луцьк-Піонерська» відправився перший поїзд "Юність", пише ВолиньUa.

Вів потяг юний залізничник, учень 8 класу залізничної школи № 38 Валентин Ведерський. Права прокататися на першому поїзді удостоїлися лише школярі, які найбільш відзначилися на будівництві залізниці.

Тоді вагони тягнув трофейний німецький паровоз, побудований у 1941 році заводом Геншель.

Від першого паровозу збереглися шуфля і фара. Вони є в музеї історії залізничного вокзалу. Спочатку станції називались – «Піонерська» і «Молодогвардійська». А вже у 1992 році їх перейменували на нинішні – «Росинка» і «Водограй».

Нині, Луцька дитяча залізниця розташована у вздовж річки Сапалаївки і має довжину 1,5 км. Від станції «Росинка» до «Водограй» можна заїхати за 7 хвилин. Працює дитяча залізниця влітку – у вихідні та святкові дні з 11:00 до 16:10.
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО

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Теги: дитяча залізниця, Луцьк, ретрофото
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