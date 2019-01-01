Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО





Розпочали будувати залізницю у 1952 році, а вже відкрили 8 листопада 1954 року о 12:20, під звуки духового оркестру, зі станції «Луцьк-Піонерська» відправився перший поїзд "Юність", пише



Вів потяг юний залізничник, учень 8 класу залізничної школи № 38 Валентин Ведерський. Права прокататися на першому поїзді удостоїлися лише школярі, які найбільш відзначилися на будівництві залізниці.



Тоді вагони тягнув трофейний німецький паровоз, побудований у 1941 році заводом Геншель.



Від першого паровозу збереглися шуфля і фара. Вони є в музеї історії залізничного вокзалу. Спочатку станції називались – «Піонерська» і «Молодогвардійська». А вже у 1992 році їх перейменували на нинішні – «Росинка» і «Водограй».



Нині, Луцька дитяча залізниця розташована у вздовж річки Сапалаївки і має довжину 1,5 км. Від станції «Росинка» до «Водограй» можна заїхати за 7 хвилин. Працює дитяча залізниця влітку – у вихідні та святкові дні з 11:00 до 16:10.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитяча залізниця у Луцьку була побудована в 50-ті роки минулого століття.Розпочали будувати залізницю у 1952 році, а вже відкрили 8 листопада 1954 року о 12:20, під звуки духового оркестру, зі станції «Луцьк-Піонерська» відправився перший поїзд "Юність", пише ВолиньUa Вів потяг юний залізничник, учень 8 класу залізничної школи № 38. Права прокататися на першому поїзді удостоїлися лише школярі, які найбільш відзначилися на будівництві залізниці.Тоді вагони тягнув трофейний німецький паровоз, побудований у 1941 році заводом Геншель.Від першого паровозу збереглися шуфля і фара. Вони є в музеї історії залізничного вокзалу. Спочатку станції називались – «Піонерська» і «Молодогвардійська». А вже у 1992 році їх перейменували на нинішні – «Росинка» і «Водограй».Нині, Луцька дитяча залізниця розташована у вздовж річки Сапалаївки і має довжину 1,5 км. Від станції «Росинка» до «Водограй» можна заїхати за 7 хвилин. Працює дитяча залізниця влітку – у вихідні та святкові дні з 11:00 до 16:10.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію