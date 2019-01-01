«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду





Світлину з дійства, Людмила Яворська у Facebook.



"Так виглядає багатотисячний мітинг проти смороду в Луцьку. Деколи здається, що люди дуже навіть варті того, що мають", - написала вона.



На захід прийшло лише декілька мешканців Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани проігнорували мирний протест проти смороду в місті.Світлину з дійства, котре мало стартувати о 10:00 на Театральному майдані , виклала журналісткау Facebook."Так виглядає багатотисячний мітинг проти смороду в Луцьку. Деколи здається, що люди дуже навіть варті того, що мають", - написала вона.На захід прийшло лише декілька мешканців Луцька.

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