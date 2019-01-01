вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду

«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду
Лучани проігнорували мирний протест проти смороду в місті.

Світлину з дійства, котре мало стартувати о 10:00 на Театральному майдані, виклала журналістка Людмила Яворська у Facebook.

"Так виглядає багатотисячний мітинг проти смороду в Луцьку. Деколи здається, що люди дуже навіть варті того, що мають", - написала вона.

На захід прийшло лише декілька мешканців Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сморід, Луцьк, мітинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 7
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ось такі в нас люди, а ми ще про щось говоримо, про вищій світ, у політиці так всі розбираються, коментують, обирають... а в себе під носом лад навести не можуть! То про що ми кажемо?! Терпіли - живіть у тому смороді і надалі і не жалійтесь і не зас...те стрічки у соцмережах, а то там всі такі галасливі...
Відповісти
хай смердить і далі !!!
Відповісти
От що означає не проплачена акція... Це ж не Порох приїхав, не Юлька, не Зєля... Це ж для самих себе :( робиться страшно за наших людей.
Відповісти
Справка: Люди....Нормальные люди на выходных занимаются домашними и дачными работами или позволяют себе поехать на отдых в Карпаты или на Свитязь. Организовывайте митинги в будние дни и не обвиняйте людей в безразличии.
Відповісти
От що означає не проплачена акція... Це ж не Порох приїхав, не Юлька, не Зєля... Це ж для самих себе :( робиться страшно за наших людей.
P.S. то ж не було анонсовано про роздавання гречки і макаронів :(
Відповісти
В заводик вкинули мільйони $$$ і за $$$ будуть захищати! Смерділо смердить і буде смердіти ще сильніше бо не жарко. Сюди прийти не можуть бо потрібно думати і приймати важливі рішення. На "геть московського попа" або "у всьому вина Россії і Путіна" прийде багатенько і на термос глянуть теж прийдуть.
Відповісти
Особисто я навіть не знав про той мітинг, якби люди були краще проінформовані, то можна було б щось робити
Відповісти
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали
Сьогодні, 10:55
У місті на Волині затримали двох наркоторговців
Сьогодні, 10:34
«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду
Сьогодні, 10:15
Чому сьогодні добре паритися в лазні: прикмети і забобони 6 липня
Сьогодні, 10:11
Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід
Сьогодні, 09:45
Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку
05 липень, 16:37
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
05 липень, 15:37
Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку
05 липень, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Народилася хвора дитина і потім померла: розповіли про волинського атовця, що покінчив з життям
Сьогодні, 11:11
 0
На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали
Сьогодні, 10:55
 0
У місті на Волині затримали двох наркоторговців
Сьогодні, 10:34
 0
«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду
Сьогодні, 10:15
 0
Чому сьогодні добре паритися в лазні: прикмети і забобони 6 липня
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿