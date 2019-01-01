«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду
Сьогодні, 10:15
Лучани проігнорували мирний протест проти смороду в місті.
Світлину з дійства, котре мало стартувати о 10:00 на Театральному майдані, виклала журналістка Людмила Яворська у Facebook.
"Так виглядає багатотисячний мітинг проти смороду в Луцьку. Деколи здається, що люди дуже навіть варті того, що мають", - написала вона.
На захід прийшло лише декілька мешканців Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлину з дійства, котре мало стартувати о 10:00 на Театральному майдані, виклала журналістка Людмила Яворська у Facebook.
"Так виглядає багатотисячний мітинг проти смороду в Луцьку. Деколи здається, що люди дуже навіть варті того, що мають", - написала вона.
На захід прийшло лише декілька мешканців Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 7
Вибір редактора
Останні новини
На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали
Сьогодні, 10:55
У місті на Волині затримали двох наркоторговців
Сьогодні, 10:34
«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду
Сьогодні, 10:15
Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід
Сьогодні, 09:45
P.S. то ж не було анонсовано про роздавання гречки і макаронів :(