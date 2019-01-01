Волинянин втопився в озері на Львівщині
Сьогодні, 10:58
У місті Новий Розділ, що на Львівщині, на місцевому озері виявили тіло волинянина.
6 липня о 13:22 до рятувальників надійшов виклик про те, що в озері знайшли тіло чоловіка, - пише ДСНС України у Волинській області.
До місця події негайно виїхали рятувальники 11-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ, які за допомогою човна і рятувальної мотузки витягнули потопельника на поверхню.
Загиблим виявився чоловік 1965 року народження, мешканець Волинської області.
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6 липня о 13:22 до рятувальників надійшов виклик про те, що в озері знайшли тіло чоловіка, - пише ДСНС України у Волинській області.
До місця події негайно виїхали рятувальники 11-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ, які за допомогою човна і рятувальної мотузки витягнули потопельника на поверхню.
Загиблим виявився чоловік 1965 року народження, мешканець Волинської області.
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