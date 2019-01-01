Борщівник отруює повітря: як вберегтися від небезпечної рослини і чому її називають «помстою Сталіна»





Липень – пора активного цвітіння борщівника Сосновського, найменший контакт із цією рослиною призводить до сильних опіків на шкірі та алергічних проявів,– пише



В Україні цю рослину культивувати наказав сам Йосип Сталін і використовували її, як хорошого медоноса і робити з неї силос для тварин. Згодом з'ясувалося, що молоко годованих борщівником корів гірке й не придатне для вживання. Тоді бур'ян і перенісся у дику природу, окуповуючи береги водойм, луки та узбіччя доріг. Борщівник виростає до кількох метрів у висоту. В народі його стали називати «помстою Сталіна».



Рослина розростається неймовірно швидкими темпами. При тому, що знищити її досить важко, оскільки хімікати, які випалюють борщівник, не можна використовувати у межах населених пунктів. Натомість скошений бурян, який не відцвів, пускає нові пагони й може рости кілька років, аж поки не відцвіте.



Борщівник – рослина отруйна. При найменшому контакті зі шкірою залишає важкі термічні опіки. При чому, подразнення проявляються як за кілька годин, так і за кілька днів. Тіло починає свербіти, зявляються почервоніння, пухирі. А при сильному ураженні може підвищитися температура, починає нудити. Рани після опіків гояться довго, загострюючи інші шкірні захворювання. У період цвітіння борщівник Сосновського виділяє в повітря отруйні речовини, які шкодять здоров'ю й без прямого контакту з рослиною.



При опіках борщівником потрібно якнайшвидше промити уражену частину тіла, накрити її, що не потрапляли сонячні промені. Місце опіку треба продизенфікувати спиртовим розчином, обробити аерозолем «Пантенол» або «Рятівник». Після надання першої допомоги звернутися до лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Борщівник Сосновського потрапив до України, зокрема і на Волинь, із Кавказу, де місцеві жителі варили з молодого листя цієї рослини овочеві супи та борщі. Він містить сполуки, небезпечні для шкіри людини при сонячному опроміненні. У молодому листі ці речовини можуть розкладатися при термічній обробці.Липень – пора активного цвітіння борщівника Сосновського, найменший контакт із цією рослиною призводить до сильних опіків на шкірі та алергічних проявів,– пише «Район. Ратне» В Україні цю рослину культивувати наказав самі використовували її, як хорошого медоноса і робити з неї силос для тварин. Згодом з'ясувалося, що молоко годованих борщівником корів гірке й не придатне для вживання. Тоді бур'ян і перенісся у дику природу, окуповуючи береги водойм, луки та узбіччя доріг. Борщівник виростає до кількох метрів у висоту. В народі його стали називати «помстою Сталіна».Рослина розростається неймовірно швидкими темпами. При тому, що знищити її досить важко, оскільки хімікати, які випалюють борщівник, не можна використовувати у межах населених пунктів. Натомість скошений бурян, який не відцвів, пускає нові пагони й може рости кілька років, аж поки не відцвіте.Борщівник – рослина отруйна. При найменшому контакті зі шкірою залишає важкі термічні опіки. При чому, подразнення проявляються як за кілька годин, так і за кілька днів. Тіло починає свербіти, зявляються почервоніння, пухирі. А при сильному ураженні може підвищитися температура, починає нудити. Рани після опіків гояться довго, загострюючи інші шкірні захворювання. У період цвітіння борщівник Сосновського виділяє в повітря отруйні речовини, які шкодять здоров'ю й без прямого контакту з рослиною.При опіках борщівником потрібно якнайшвидше промити уражену частину тіла, накрити її, що не потрапляли сонячні промені. Місце опіку треба продизенфікувати спиртовим розчином, обробити аерозолем «Пантенол» або «Рятівник». Після надання першої допомоги звернутися до лікаря.

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