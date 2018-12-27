«За нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти», – Поліщук про 200% премії
Сьогодні, 11:25
Радник мера Луцька Ігор Поліщук розповів, чому 200% премії, яку він отримує щомісяця, - не надто багато.
Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost.
"Чому так складається? Є постанова Кабміну, яка регламентує порядок оплати праці працівників органу місцевого самоврядування. Згідно з нею, оклади дуже низькі. В мене, наприклад, оклад становить понад 4 тисячі. Для того, щоб зарплата хоч якось пристойно виглядала, вона регулюється преміями. В інших працівників премія може бути меншою, але розмір окладу – значно більший, бо є, наприклад, велика вислуга років, ранг, інші доплати", - зауважив Поліщук.
За його словами, усі, хто пише про премії працівників мерії, ніколи не вказує розмір у грошовому еквіваленті, лише у відсотках. А остаточні суми виходять не такими вже й "захмарними".
"Минулого року я отримував на руки у середньому 18 тисяч гривень в місяць. Це вже з усіма надбавками. Мало це чи багато - суб’єктивне питання. Але якщо ми не хочемо обманювати самі себе, то мусимо розуміти, що за нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти. Або ж це буде чиновник, який офіційно отримує невелику зарплату, але при цьому бере гроші за вирішення питань, хабарі та обкрадає бюджет. Вибирати людям", - додав він.
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Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost.
"Чому так складається? Є постанова Кабміну, яка регламентує порядок оплати праці працівників органу місцевого самоврядування. Згідно з нею, оклади дуже низькі. В мене, наприклад, оклад становить понад 4 тисячі. Для того, щоб зарплата хоч якось пристойно виглядала, вона регулюється преміями. В інших працівників премія може бути меншою, але розмір окладу – значно більший, бо є, наприклад, велика вислуга років, ранг, інші доплати", - зауважив Поліщук.
За його словами, усі, хто пише про премії працівників мерії, ніколи не вказує розмір у грошовому еквіваленті, лише у відсотках. А остаточні суми виходять не такими вже й "захмарними".
"Минулого року я отримував на руки у середньому 18 тисяч гривень в місяць. Це вже з усіма надбавками. Мало це чи багато - суб’єктивне питання. Але якщо ми не хочемо обманювати самі себе, то мусимо розуміти, що за нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти. Або ж це буде чиновник, який офіційно отримує невелику зарплату, але при цьому бере гроші за вирішення питань, хабарі та обкрадає бюджет. Вибирати людям", - додав він.
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