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«За нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти», – Поліщук про 200% премії

«За нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти», – Поліщук про 200% премії
Радник мера Луцька Ігор Поліщук розповів, чому 200% премії, яку він отримує щомісяця, - не надто багато.

Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost.

"Чому так складається? Є постанова Кабміну, яка регламентує порядок оплати праці працівників органу місцевого самоврядування. Згідно з нею, оклади дуже низькі. В мене, наприклад, оклад становить понад 4 тисячі. Для того, щоб зарплата хоч якось пристойно виглядала, вона регулюється преміями. В інших працівників премія може бути меншою, але розмір окладу – значно більший, бо є, наприклад, велика вислуга років, ранг, інші доплати", - зауважив Поліщук.

За його словами, усі, хто пише про премії працівників мерії, ніколи не вказує розмір у грошовому еквіваленті, лише у відсотках. А остаточні суми виходять не такими вже й "захмарними".

"Минулого року я отримував на руки у середньому 18 тисяч гривень в місяць. Це вже з усіма надбавками. Мало це чи багато - суб’єктивне питання. Але якщо ми не хочемо обманювати самі себе, то мусимо розуміти, що за нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти. Або ж це буде чиновник, який офіційно отримує невелику зарплату, але при цьому бере гроші за вирішення питань, хабарі та обкрадає бюджет. Вибирати людям", - додав він.

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Теги: премії, міська рада, гроші, Ігор Поліщук
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Коментарі 2
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"Трудяга!"Щоб хоч рук не підірвав на такій непосильній роботі.
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