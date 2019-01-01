На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Правоохоронці розшукують Богдана Олександра Анатолійовича, мешканця райцентру Любомль, якого підозрюють в умисному вбивстві.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, чоловік 1984 року народження переховується ще з квітня 2017 року.
Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (095) 844-56-57 або «102». Конфіденційність гарантується.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, чоловік 1984 року народження переховується ще з квітня 2017 року.
Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (095) 844-56-57 або «102». Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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