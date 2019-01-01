вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО

На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО
Правоохоронці розшукують Богдана Олександра Анатолійовича, мешканця райцентру Любомль, якого підозрюють в умисному вбивстві.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, чоловік 1984 року народження переховується ще з квітня 2017 року.

Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (095) 844-56-57 або «102». Конфіденційність гарантується.

На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського
Сьогодні, 11:51
На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Призначили нового директора лісгоспу на Волині
Сьогодні, 11:40
Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників
Сьогодні, 11:32
«За нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти», – Поліщук про 200% премії
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Знайшли дівчину, яка зникла у Луцькому районі Знайшли дівчину, яка зникла у Луцькому районі
25 червень, 09:35
У Луцькому районі зникла ще одна 16-річна дівчина У Луцькому районі зникла ще одна 16-річна дівчина
24 червень, 16:51
У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО
24 червень, 11:51
Пішов з друзями на озеро і зник: на Волині розшукують заробітчанина з Вараша Пішов з друзями на озеро і зник: на Волині розшукують заробітчанина з Вараша
18 червень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського
Сьогодні, 11:51
 0
На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Призначили нового директора лісгоспу на Волині
Сьогодні, 11:40
 0
Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿