вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Надія лише на сторонніх осіб»: 4 тисячі гривень врятують сироту з Волині

«Надія лише на сторонніх осіб»: 4 тисячі гривень врятують сироту з Волині
Станіслав Нестерчук із Старовойтова, що на Любомльщині, просить допомогти йому зібрати кошти на термінову операцію, аби запобігти інвалідності в молодому віці.

Майже всю необхідну суму вже зібрали, лишилось ще знайти 4 тисячі гривень, – інформує "Кордон".

У хлопця виявили двобічний коксаортроз із болевим синдромом контрактура кульшових (стегнових) суглобів, які потрібно терміново замінити. Станіслав сирота, тож допомогти з рідних йому нікому. Через малоспроможність у пересуванні заробити необхідні гроші для операції та реабілітації самостійно теж не може.

Вартість операції - 45 тисяч гривень.

Відомо, завдяки небайдужим людям йому вдалося назбирати вже 40 700 гривень, з яких 10 тисяч гривень виділила Рівненська сільрада.

“Безмежно вдячний всім небайдужим до мене людям, які допомагають зібрати ці кошти. У мене надія лише на сторонніх осіб. Лишилось зібрати всього 4 тисячі гривень, щоб мені могли зробити операцію в Луцьку чи в Любомлі. Це порівняно невелика сума, але мені нема де її взяти. До того ж, операції передує ще обстеження та аналізи, які теж платні”, – повідомляє хлопець.

ПриватБанк – 5168 7554 3341 2794 (Станіслав Нестерчук)
«Надія лише на сторонніх осіб»: 4 тисячі гривень врятують сироту з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, допомога, кошти, термінова операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обшуки у податковій у Луцьку: причини і деталі. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:59
«Яровиця» – не лише хороше житло, а й концентрація успішного бізнесу*
Сьогодні, 11:55
«Надія лише на сторонніх осіб»: 4 тисячі гривень врятують сироту з Волині
Сьогодні, 11:43
Від удару блискавки загинув 18-річний хлопець на Миколаївщині
Сьогодні, 11:42
«Людський фактор – найбільший чинник катастрофи», – волинянка про обмілілий Світязь
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
У 18-річного волинянина стався інсульт: родина просить допомоги на лікування У 18-річного волинянина стався інсульт: родина просить допомоги на лікування
11 грудень, 2018, 14:49
«Принаймні спробую»: онкохвора волинянка просить допомогти з коштами «Принаймні спробую»: онкохвора волинянка просить допомогти з коштами
08 липень, 15:47
Важкохворому волинянину, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога Важкохворому волинянину, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога
04 липень, 14:27
Просять допомогти волинській родині, у якої вщент згорів будинок. ФОТО Просять допомогти волинській родині, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
29 червень, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне – подвійна аварія з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 12:13
 0
У Луцьку перекриють перехрестя
Сьогодні, 12:11
 0
Лучанин здобув «золото» на чемпіонаті України з диск-гольфу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
 0
Обшуки у податковій у Луцьку: причини і деталі. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:59
 0
«Яровиця» – не лише хороше житло, а й концентрація успішного бізнесу*
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿