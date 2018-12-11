«Надія лише на сторонніх осіб»: 4 тисячі гривень врятують сироту з Волині
Сьогодні, 11:43
Станіслав Нестерчук із Старовойтова, що на Любомльщині, просить допомогти йому зібрати кошти на термінову операцію, аби запобігти інвалідності в молодому віці.
Майже всю необхідну суму вже зібрали, лишилось ще знайти 4 тисячі гривень, – інформує "Кордон".
У хлопця виявили двобічний коксаортроз із болевим синдромом контрактура кульшових (стегнових) суглобів, які потрібно терміново замінити. Станіслав сирота, тож допомогти з рідних йому нікому. Через малоспроможність у пересуванні заробити необхідні гроші для операції та реабілітації самостійно теж не може.
Вартість операції - 45 тисяч гривень.
Відомо, завдяки небайдужим людям йому вдалося назбирати вже 40 700 гривень, з яких 10 тисяч гривень виділила Рівненська сільрада.
“Безмежно вдячний всім небайдужим до мене людям, які допомагають зібрати ці кошти. У мене надія лише на сторонніх осіб. Лишилось зібрати всього 4 тисячі гривень, щоб мені могли зробити операцію в Луцьку чи в Любомлі. Це порівняно невелика сума, але мені нема де її взяти. До того ж, операції передує ще обстеження та аналізи, які теж платні”, – повідомляє хлопець.
ПриватБанк – 5168 7554 3341 2794 (Станіслав Нестерчук)
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Майже всю необхідну суму вже зібрали, лишилось ще знайти 4 тисячі гривень, – інформує "Кордон".
У хлопця виявили двобічний коксаортроз із болевим синдромом контрактура кульшових (стегнових) суглобів, які потрібно терміново замінити. Станіслав сирота, тож допомогти з рідних йому нікому. Через малоспроможність у пересуванні заробити необхідні гроші для операції та реабілітації самостійно теж не може.
Вартість операції - 45 тисяч гривень.
Відомо, завдяки небайдужим людям йому вдалося назбирати вже 40 700 гривень, з яких 10 тисяч гривень виділила Рівненська сільрада.
“Безмежно вдячний всім небайдужим до мене людям, які допомагають зібрати ці кошти. У мене надія лише на сторонніх осіб. Лишилось зібрати всього 4 тисячі гривень, щоб мені могли зробити операцію в Луцьку чи в Любомлі. Це порівняно невелика сума, але мені нема де її взяти. До того ж, операції передує ще обстеження та аналізи, які теж платні”, – повідомляє хлопець.
ПриватБанк – 5168 7554 3341 2794 (Станіслав Нестерчук)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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