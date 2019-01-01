Лілія Гриневич похвалила Волинь

Міністр освіти й науки Українивідзначила Волинську область.Про це йдеться у прес-службі Волинської ОДА.Інвестиція в освіту, забезпечення доступу кожної дитини до дитячого садочка, якісної середньої освіти, якісної і ефективної професійної і вищої освіти – виключний пріоритет Кабінету Міністрів. І має стати таким же пріоритетом для місцевих керівників. Саме це стало головним меседжем Координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.Участь у засіданні, яке відбулося 9 липня 2019 року, взяли також т. в. о. голови обласної державної адміністрації, заступниця голови ОДА, головна освітянка області, директор департаменту фінансівта представники Луцької міської ради.Так, під час нарадидоручив місцевим керівникам прискорити підготовку до нового навчального року, особливо щодо матеріального забезпечення шкіл, закладів профтехсвіти, підключень до мережі Інтернет та комплектації підручниками.За словами Прем’єр-міністра, цього року за принципами Нової української школи навчатимуться вже 1 млн дітей. Важливо, що дітям подобається навчатися в новому середовищі. Тож його треба підтримувати і розвивати. Загальний обсяг державних інвестицій тільки в НУШ вже перевищив 7 млрд грн.«У нас не так багато часу на підготовку всієї інфраструктури до нового навчального року. Мова про впровадження принципів Нової української школи, формування доступності освіти. Все, що стосується дітей, має особливий пріоритет», – сказав Володимир Гройсман.Прем’єр-міністр нагадав, що реформа освіти передбачає вирішення цілого спектра питань – ліквідацію черги до дитячих садочків у 2020 році, матеріальне забезпечення шкіл, впровадження нових технологій у професійно-технічному навчанні. Під час наради Володимир Гройсман зв’язався з відділами освіти усіх регіонів країни і з’ясував хід освоєння бюджетних субвенцій. Цього року їх обсяг становить 1,215 млрд грн.Окремо Глава Уряду торкнувся питання створення центрів інклюзивної освіти. На сьогодні їх функціонує вже 561. Асигнування на роботу таких центрів цього року становить 504 млн грн.Міністр освіти й науки України Лілія Гриневич, своєю чергою, відзначила, що у 2019 держава не може повторити минулорічних помилок. За її словами, у 2018 станом на перше вересня були повністю забезпечені класи лише в Сумській області та місті Києві. Всі решта – допрацьовували протягом навчального року.«На цей рік в нас немає виправдань. Усі закупівлі мають бути проведені вчасно. Тим більше, що ми віддали освітню субвенцію на Нову українську школу значно раніше, ніж минулого року. Станом на 5 липня по всій Україні вже закуплено 18% від потреби дидактичних матеріалів, 20% меблів, 15% комп’ютерного обладнання, 6% від потреби мультимедійного обладнання», – повідомила Лілія Михайлівна.Окрім того, Лілія Гриневич поставила Волинь у приклад для інших регіонів. Так як область виділила співфінансування до державної субвенції у розмірі 102%.«Це надзвичайно позитивний приклад пріоритезації реформи освіти в області. Загалом, відсоток співфінансування по країні становить 33%» — відзначила посадовиця.Загалом, Волинська область ефективно працює над поставленими завданнями в процесі реформування освіти. За словами начальниці управління освіти й науки облдержадміністрації Людмили Плахотної, до 1 вересня усі школи, дошкільні заклади та заклади професійно-технічної освіти повністю будуть готові до навчального процесу.