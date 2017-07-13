За невизнання Криму та ОРДЛО частинами України хочуть карати криміналом





Як повідомляє сайт Верховної Ради, авторами законопроекту є спікер Андрій Парубій, народні депутати України Вікторія Сюмар і Марія Іонова, - пише



Законопроект був зареєстрований 5 липня, 8 липня надійшов у комітет, а 9 липня – наданий для ознайомлення депутатам.



Автори законопроекту пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України у такі редакції:



«Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої».



Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді цього законопроекту, заявив, що документ «спрямований на залякування людей».



Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».



Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді України зареєстрували проект закону, який передбачає кримінальну відповідальність за «умисне невизнання» Криму і ОРДЛО частиною України анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.Як повідомляє сайт Верховної Ради, авторами законопроекту є спікер Андрій Парубій, народні депутати України Вікторія Сюмар і Марія Іонова, - пише Радіо Свобода Законопроект був зареєстрований 5 липня, 8 липня надійшов у комітет, а 9 липня – наданий для ознайомлення депутатам.Автори законопроекту пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України у такі редакції:«Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої».Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді цього законопроекту, заявив, що документ «спрямований на залякування людей».Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію