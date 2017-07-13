За невизнання Криму та ОРДЛО частинами України хочуть карати криміналом
Сьогодні, 01:03
У Верховній Раді України зареєстрували проект закону, який передбачає кримінальну відповідальність за «умисне невизнання» Криму і ОРДЛО частиною України анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.
Як повідомляє сайт Верховної Ради, авторами законопроекту є спікер Андрій Парубій, народні депутати України Вікторія Сюмар і Марія Іонова, - пише Радіо Свобода.
Законопроект був зареєстрований 5 липня, 8 липня надійшов у комітет, а 9 липня – наданий для ознайомлення депутатам.
Автори законопроекту пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України у такі редакції:
«Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої».
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді цього законопроекту, заявив, що документ «спрямований на залякування людей».
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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Як повідомляє сайт Верховної Ради, авторами законопроекту є спікер Андрій Парубій, народні депутати України Вікторія Сюмар і Марія Іонова, - пише Радіо Свобода.
Законопроект був зареєстрований 5 липня, 8 липня надійшов у комітет, а 9 липня – наданий для ознайомлення депутатам.
Автори законопроекту пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України у такі редакції:
«Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої».
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді цього законопроекту, заявив, що документ «спрямований на залякування людей».
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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Коментарі 1
обана. пішов проти лінії партії - в тюрму.
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