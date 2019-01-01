Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Мар’я – Воля - повністю
2. 09:00 - 17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав, вул.: Садова 1-21, 2-14, Південна
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
ПП Пікуль О.С., Дитсадок.
с.Полиці, вул.. Красноберіз, вул. Набережна.
2. 09:00 – 16:00
с.Дубровиця, вул. 1 Травня, вул. Центральна.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-269
09:30-17:00
Релігійна громада Св. Великомучениці Катерини.
с. В.Омеляник вул. Дубова, Набережна, Нагірна.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ЦТП, ДНЗ №6, ліцей-інтернат
м.Нововолинськ
вул.Пирогова, 5, 3
2. 09:00-17:00
Магазини: Перлина, Домашній текстиль, Акватерн, Стиль; Приватбанк філія №7, мед-центр Біокурс
м.Нововолинськ
вул.Перемоги, 8, 12, 13
вул.Небесної Сотні, 1, 3
вул.Грушевського, 15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-114
9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. 9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. 9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. 9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від КТП-314
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ЗТП-87
9:00-17:00
ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О.
м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
смт Стара Вижва Без напруги вул: Ватутіна,Партизанська,1 Травня,Незалежності.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Мар’я – Воля - повністю
2. 09:00 - 17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав, вул.: Садова 1-21, 2-14, Південна
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
ПП Пікуль О.С., Дитсадок.
с.Полиці, вул.. Красноберіз, вул. Набережна.
2. 09:00 – 16:00
с.Дубровиця, вул. 1 Травня, вул. Центральна.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-269
09:30-17:00
Релігійна громада Св. Великомучениці Катерини.
с. В.Омеляник вул. Дубова, Набережна, Нагірна.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ЦТП, ДНЗ №6, ліцей-інтернат
м.Нововолинськ
вул.Пирогова, 5, 3
2. 09:00-17:00
Магазини: Перлина, Домашній текстиль, Акватерн, Стиль; Приватбанк філія №7, мед-центр Біокурс
м.Нововолинськ
вул.Перемоги, 8, 12, 13
вул.Небесної Сотні, 1, 3
вул.Грушевського, 15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-114
9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. 9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. 9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. 9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від КТП-314
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ЗТП-87
9:00-17:00
ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О.
м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
смт Стара Вижва Без напруги вул: Ватутіна,Партизанська,1 Травня,Незалежності.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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