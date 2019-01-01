Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Мар’я – Воля - повністю2. 09:00 - 17:00Магазин, ФАПс. Маркостав, вул.: Садова 1-21, 2-14, ПівденнаІнформацію не надано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:30 – 17:00ПП Пікуль О.С., Дитсадок.с.Полиці, вул.. Красноберіз, вул. Набережна.2. 09:00 – 16:00с.Дубровиця, вул. 1 Травня, вул. Центральна.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.КТП-25509:30-17:00Школа, Полонківське споживче товариство.с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2.КТП-26909:30-17:00Релігійна громада Св. Великомучениці Катерини.с. В.Омеляник вул. Дубова, Набережна, Нагірна.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1. 09:00-17:00ЦТП, ДНЗ №6, ліцей-інтернатм.Нововолинськвул.Пирогова, 5, 32. 09:00-17:00Магазини: Перлина, Домашній текстиль, Акватерн, Стиль; Приватбанк філія №7, мед-центр Біокурсм.Нововолинськвул.Перемоги, 8, 12, 13вул.Небесної Сотні, 1, 3вул.Грушевського, 15Вимкнень споживачів не заплановано.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1149:00-17:00с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщенняс.Іванчиці, вул. Центральна, СтеповаПЛ-0,4 кВ від КТП-4269:00-17:00с.Іванчиціс.Іванчиці, вул. Степова, ВеселаПЛ-0,4 кВ від КТП-3199:00-17:00смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. 9:00-17:00м.Рожище, вул. Курбаса5. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄпм.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. 9:00-17:00с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригадас.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7. 9:00-17:00с.ПідліскиПЛ-0,4 кВ від КТП-3149:00-17:00с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАПс.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, ЛісоваПЛ-0,4 кВ від КТП-3139:00-17:00с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школис.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10ПЛ-0,4 кВ від КТП-479:00-17:00с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАПс.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11ПЛ-0,4 кВ від КТП-1769:00-17:00с.Яблунівкас.Яблунівка12ПЛ-0,4 кВ від КТП-3259:00-17:00с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клубс.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13ЗТП-879:00-17:00ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О.м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського14ПЛ-10кВ Л34-039:00-17:00с.Щурин, Ясеніка, Вітоніжс.Щурин, Ясеніка, Вітоніж15ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Немир, Раймістос.Немир, Раймісто1. 9:00-17:00смт Стара Вижва Без напруги вул: Ватутіна,Партизанська,1 Травня,Незалежності.Вимкнень споживачів не заплановано.