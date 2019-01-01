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Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця

Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця
14 липня в Україні відзначають День рибалки. Дехто любить рибалити, бо під час цього заняття можна розвантажити думки від буденних проблем, дехто – бо це хороша нагода зустрітися з друзями і перехилити чарчину-другу, декотрі хочуть побити попередній «рибний» рекорд, дехто – щоби вибороти ще один титул на змаганнях…

Розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про своє захоплення та яку ж саме риболовлю любить і новий головний патрульний поліцейський Волині Андрій Крутень, котрий раніше працював у поліції Рівненщини.

Андрій Крутень зізнався, що не пам’ятає, коли вперше взяв до рук вудку. Утім, пригадує свій перший улов – окуня.

«Це був малесенький окунець, але я дуже тішився, що його зловив. Ті емоції дали мені заряд займатися риболовлею, мабуть, на все життя і цей заряд не згасає, лише підсилюється», - поділився головний коп Волині.

За словами Андрія Крутня, найбільший улов, щуку вагою 6 кілограмів, він упіймав у селі Богдашів Рівненського району.
«Узагалі я ловив у різних місцях: і на орендованих водоймах, і на «диких», і на Дніпрі», - поділився Андрій Крутень. Він розповів, що найбільше любить рибалити саме у «диких» умовах.

«Найкраще для мене – це «дика» риболовля. Скажімо, це непідготовлене місце, місце, де ніхто раніше не ловив, де ти сам маєш виманити рибу. Як його знайти? Відкриваєш карту, тицяєш пальцем на карті і їдеш. Такі місця і захоплюють, і заворожують, бо ти апріорі не знаєш, що можеш впіймати», - відзначив Андрій Крутень.

Головний патрульний Волині каже, що завжди дотримується правил любительського та спортивного рибальства і ловить рибу лише на вудку. До слова, Андрій Крутень неодноразово виборював призові місця на обласних та всеукраїнських змаганнях зі спортивної риболовлі, брав участь у командних змаганнях на Кубку Західних регіонів.

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Розповів головний патрульний області і про «рибні» місця. Серед них – Хрінницьке водосховище, куди полюбляють їздити рибалки з Волині.

«Один раз на рік, якщо є час, я роблю туди вилазку. Але, чесно кажучи, «рибні» місця – усі. Потрібно тактично правильно підходити до риболовлі від моменту вибору місця і до моменту прикормки, наживки. Повірте, навіть у водоймі, що не дуже зариблена, можна досягати дуже хороших результатів».

На переконання Андрія Крутня, на риболовлю обов’язково необхідно їхати із відповідним настроєм.

«Ти їдеш на риболовлю відпочивати, насолоджуватися, релаксувати… Та насолода, та тиша і є бажаним результатом особисто для мене», - додав він.

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Теги: риболовля, риба, Андрій Крутень
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