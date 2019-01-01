У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» – найвигідніші розваги.– День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.– День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх.Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.– Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity.Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%.– День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity. Пропонують боулінг за 100 гривень/година. Жодних обмежень!Використовуйте вигідні можливості від ПортCity.Усіх охочих запрошують «ПортCity».