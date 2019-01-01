У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
Сьогодні, 15:00
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» – найвигідніші розваги.
Понеділок – День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх.
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity.
Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%.
Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity. Пропонують боулінг за 100 гривень/година. Жодних обмежень!
Використовуйте вигідні можливості від ПортCity.
Усіх охочих запрошують «ПортCity».
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Понеділок – День роллера на арені розваги GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх.
Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity.
Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%.
Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity. Пропонують боулінг за 100 гривень/година. Жодних обмежень!
Використовуйте вигідні можливості від ПортCity.
Усіх охочих запрошують «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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