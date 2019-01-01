Волинянин намагався вивезти до Польщі майже 50 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 10:14
У пункті пропуску «Ягодин» у волинянина вилучили 47,3 кг каміння жовто-коричневого кольору різної фракції, схожого на бурштин.
Викриття зловмисника стало можливим завдяки об’єднанню зусиль державних контролюючих органів у рамках операції ДФС «Бастіон», – пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
Авто виїжджало з України порожнім, водій нічого не декларував, мовляв – їде в Європу за товаром. Каміння, виявлене під час митного огляду, містилось у 41 непрозорому пакеті у спеціально виготовленому сховищі. Його чоловік встановив над двигуном, влаштувавши подвійну панель підлоги транспортного засобу.
Каміння вилучене та передане на експертизу. Також тимчасово, до рішення суду про конфіскацію, на склад митниці вилучили сідловий тягач, в якому влаштували тайник. Він оцінений експертами у 219 тис грн..
Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, крім конфіскації предмету правопорушення та транспортного засобу з влаштованими тайниками, порушника очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості бурштину. ЇЇ встановлять у ході експертизи.
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Викриття зловмисника стало можливим завдяки об’єднанню зусиль державних контролюючих органів у рамках операції ДФС «Бастіон», – пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
Авто виїжджало з України порожнім, водій нічого не декларував, мовляв – їде в Європу за товаром. Каміння, виявлене під час митного огляду, містилось у 41 непрозорому пакеті у спеціально виготовленому сховищі. Його чоловік встановив над двигуном, влаштувавши подвійну панель підлоги транспортного засобу.
Каміння вилучене та передане на експертизу. Також тимчасово, до рішення суду про конфіскацію, на склад митниці вилучили сідловий тягач, в якому влаштували тайник. Він оцінений експертами у 219 тис грн..
Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, крім конфіскації предмету правопорушення та транспортного засобу з влаштованими тайниками, порушника очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості бурштину. ЇЇ встановлять у ході експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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