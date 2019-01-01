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Верховна Рада ухвалила закон про хімічну кастрацію та реєстр педофілів

Верховна Рада ухвалила закон про хімічну кастрацію та реєстр педофілів
Верховна Рада України включила примусову хімічну кастрацію до переліку покарань за зґвалтування неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 народних депутатів.

Законом посилюється відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін Кримінального кодексу України.

Так, у ККУ запроваджується нова стаття 59 -1 «Примусова хімічна кастрація». Відповідно до цієї статті, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.

Також Кабміну доручено у двомісячний строк з дня набрання чинності цим законом забезпечити створення публічного реєстру осіб, які були засуджені до позбавлення волі відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх.

Крім того, Верховна Рада внесла зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та закону «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», зокрема, доповнивши їх категорією осіб, засуджених до позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх.

Разом з тим, передбачається, що припинення адміністративного нагляду не застосовується щодо осіб, які були засуджені до позбавлення волі відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за зґвалтування вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


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Теги: реєстр, педофіли
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