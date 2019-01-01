Перерізали ґрати, щоб врятувати людину: деталі пожежі у Луцьку

У Луцьку на проспекті Волі сталась пожежа. Рятувальники були змушені перерізати металеві ґрати, щоб врятувати людину з інвалідністю.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Нагадаємо,О 6:43 до служби порятунку "101" зателефонували стурбовані мешканці будинку №41 на проспекті Волі. Люди, поспішаючи на роботу, помітили дим та відблиски вогню з вікна квартири на 1-му поверсі дев’ятиповерхівки.За викликом вже за 5 хвилин до місця пожежі прибула чергова варта 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Застосувавши апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення, вони рушили гасити пожежу та відразу не змогли потрапити до оселі, оскільки вхідні двері броньовані, а вікна квартири - заґратовані.За словами очевидців у квартирі знаходився чоловік, який рухається за допомогою інвалідного крісла. Рятувальники перерізали грати, встановили драбину до вікна і потрапили в квартиру.О 6:58 пожежні-рятувальники виявили погорільця, який сидів на підлозі та не міг самостійно рухатися. Вони поклали чоловіка на ноші та через вікно передали його до рук медиків.О 7:06 пожежу ліквідували, її ймовірною причиною стало необережне поводження з вогнем потерпілого.Врятований 68-річний чоловік перебуває у міській лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння.