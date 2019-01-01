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«Волинь» програла дебютанту Другої ліги

«Волинь» програла дебютанту Другої ліги
Луцька «Волинь» поступилася футбольному клубу «Ужгород», який у наступному сезоні гратиме у Другій лізі.

Прогнозовано після спарингу проти «Агробізнеса» на поле вийшов зовсім інший склад «Волині», до якого увійшло чимало молодих гравців, а також ті, хто знаходяться у нас на перегляді. Сама гра вийшла досить цікавою та бойовою – моменти для взяття воріт мали як господарі поля, так і підопічні Андрія Тлумака.

Зокрема, найбільш реальну нагоду «Хрестоносців» не використав Анатолій Ульянов, який ударом головою ледь не влучив у кут воріт суперників. А у другому таймі супершанс не реалізував Ростислав Волошинович, який не поцілив у рамку з декількох метрів.

Господарі досягли свого буквально в наступній атаці, заробивши штрафний та відзначившись після його подачі. Гравці «Волині» не раз і не два могли рятувати матч, однак нашу команду знову підвела реалізація. У підсумку – мінімальна поразка з рахунком 0:1.

Наступний поєдинок «Волинь» проведе проти львівських «Карпат». Чергове західноукраїнське дербі, щоправда, у контрольному форматі, відбудеться 13 липня.

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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