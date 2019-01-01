«Волинь» програла дебютанту Другої ліги
Сьогодні, 02:19
Луцька «Волинь» поступилася футбольному клубу «Ужгород», який у наступному сезоні гратиме у Другій лізі.
Прогнозовано після спарингу проти «Агробізнеса» на поле вийшов зовсім інший склад «Волині», до якого увійшло чимало молодих гравців, а також ті, хто знаходяться у нас на перегляді. Сама гра вийшла досить цікавою та бойовою – моменти для взяття воріт мали як господарі поля, так і підопічні Андрія Тлумака.
Зокрема, найбільш реальну нагоду «Хрестоносців» не використав Анатолій Ульянов, який ударом головою ледь не влучив у кут воріт суперників. А у другому таймі супершанс не реалізував Ростислав Волошинович, який не поцілив у рамку з декількох метрів.
Господарі досягли свого буквально в наступній атаці, заробивши штрафний та відзначившись після його подачі. Гравці «Волині» не раз і не два могли рятувати матч, однак нашу команду знову підвела реалізація. У підсумку – мінімальна поразка з рахунком 0:1.
Наступний поєдинок «Волинь» проведе проти львівських «Карпат». Чергове західноукраїнське дербі, щоправда, у контрольному форматі, відбудеться 13 липня.
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Прогнозовано після спарингу проти «Агробізнеса» на поле вийшов зовсім інший склад «Волині», до якого увійшло чимало молодих гравців, а також ті, хто знаходяться у нас на перегляді. Сама гра вийшла досить цікавою та бойовою – моменти для взяття воріт мали як господарі поля, так і підопічні Андрія Тлумака.
Зокрема, найбільш реальну нагоду «Хрестоносців» не використав Анатолій Ульянов, який ударом головою ледь не влучив у кут воріт суперників. А у другому таймі супершанс не реалізував Ростислав Волошинович, який не поцілив у рамку з декількох метрів.
Господарі досягли свого буквально в наступній атаці, заробивши штрафний та відзначившись після його подачі. Гравці «Волині» не раз і не два могли рятувати матч, однак нашу команду знову підвела реалізація. У підсумку – мінімальна поразка з рахунком 0:1.
Наступний поєдинок «Волинь» проведе проти львівських «Карпат». Чергове західноукраїнське дербі, щоправда, у контрольному форматі, відбудеться 13 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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