«Волинь» програла дебютанту Другої ліги

Луцька «Волинь» поступилася футбольному клубу «Ужгород», який у наступному сезоні гратиме у Другій лізі.Прогнозовано після спарингу проти «Агробізнеса» на поле вийшов зовсім інший склад «Волині», до якого увійшло чимало молодих гравців, а також ті, хто знаходяться у нас на перегляді. Сама гра вийшла досить цікавою та бойовою – моменти для взяття воріт мали як господарі поля, так і підопічніЗокрема, найбільш реальну нагоду «Хрестоносців» не використав, який ударом головою ледь не влучив у кут воріт суперників. А у другому таймі супершанс не реалізував, який не поцілив у рамку з декількох метрів.Господарі досягли свого буквально в наступній атаці, заробивши штрафний та відзначившись після його подачі. Гравці «Волині» не раз і не два могли рятувати матч, однак нашу команду знову підвела реалізація. У підсумку – мінімальна поразка з рахунком 0:1.Наступний поєдинок «Волинь» проведе проти львівських «Карпат». Чергове західноукраїнське дербі, щоправда, у контрольному форматі, відбудеться 13 липня.