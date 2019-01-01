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У волинській громаді – новий директор комунального підприємства

У волинській громаді – новий директор комунального підприємства
Голова Любешівської селищної ради Олег Кух призначив новим директором Любешівського комунального підприємства "Любешів-Комфорт-Сервіс" Сергія Фальчика

Відповідне розпорядження розмістили на сайті Любешівської громади.

"На посаду директора Любешівського комунального підприємства "Любешів-Комфорт-Сервіс" Фальчика Сергія Івановича призначено з 8 липня 2019 року на умовах контракту, як такого, що пройшов за конкурсом", – йдеться у повідомленні.

Повідомляють, контракт з директором підписали терміном на 5 років.


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Теги: Любешівська громада, новий директор
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