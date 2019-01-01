Волинська метальниця завоювала золото на Універсіаді





У дев'ятий медальний день змагань у Неаполі волинська метальниця молота Ірина Климець здобула золоту медаль, - повідомляє



Студентка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки посіла перше місце в секторі для метання молота з результатом 71,25 метра.



В активі збірної України в Неаполі поки 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.



Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка поповнила скарбничку збірної України на Всесвітній літній Універсіаді.У дев'ятий медальний день змагань у Неаполі волинська метальниця молотаздобула золоту медаль, - повідомляє Укрінформ. Студентка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки посіла перше місце в секторі для метання молота з результатом 71,25 метра.В активі збірної України в Неаполі поки 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.

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