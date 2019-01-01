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Волинська метальниця завоювала золото на Універсіаді

Волинська метальниця завоювала золото на Універсіаді
Волинянка поповнила скарбничку збірної України на Всесвітній літній Універсіаді.

У дев'ятий медальний день змагань у Неаполі волинська метальниця молота Ірина Климець здобула золоту медаль, - повідомляє Укрінформ.

Студентка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки посіла перше місце в секторі для метання молота з результатом 71,25 метра.

В активі збірної України в Неаполі поки 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.

Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.

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Теги: Універсіада, спорт, Ірина Климець, Волинь
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