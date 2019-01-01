Волинська метальниця завоювала золото на Універсіаді
Сьогодні, 22:17
Волинянка поповнила скарбничку збірної України на Всесвітній літній Універсіаді.
У дев'ятий медальний день змагань у Неаполі волинська метальниця молота Ірина Климець здобула золоту медаль, - повідомляє Укрінформ.
Студентка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки посіла перше місце в секторі для метання молота з результатом 71,25 метра.
В активі збірної України в Неаполі поки 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.
Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У дев'ятий медальний день змагань у Неаполі волинська метальниця молота Ірина Климець здобула золоту медаль, - повідомляє Укрінформ.
Студентка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки посіла перше місце в секторі для метання молота з результатом 71,25 метра.
В активі збірної України в Неаполі поки 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.
Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинська метальниця завоювала золото на Універсіаді
Сьогодні, 22:17
На Волині відбудеться вишневий фестиваль
Сьогодні, 20:20