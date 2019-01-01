Засудили чоловіка, який «замінував» сцену у Ковелі





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Згідно з обвинувальним актом, 25 лютого 2019 року о 19 годині 20 хвилин 38-річний ковельчанин Юрій Є., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у Ковелі поблизу центральної районної аптеки № 12, зі свого мобільного телефону здійснив екстрений виклик на спеціальну телефонну лінію «102» та повідомив черговому диспетчеру Головного управління Національної поліції у Волинській області неправдиву інформацію про те, що заміновано сцену на центральній площі міста, де відбувався концерт на підтримку кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко.



Внаслідок злочинних дій у зв’язку з вищевказаним повідомленням правоохоронними органами було проведено евакуацію осіб, які знаходились на території площі поблизу сцени, місце події оточили. До проведення робіт по «розмінуванню» залучили підрозділ вибухотехнічної служби Національної поліції та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Відомості за цим фактом поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили псевдомінера про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до шести років.



Ковельський міськрайонний суд призначив Юрію Є. покарання у виді двох років позбавлення волі з відстрочкою на один рік, повернувши йому телефон, з якого він зробив неправдиве повідомлення про замінування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд засудив чоловіка, який у нетверезому стані повідомив поліції про замінування.Про це пише Район.Рожище Згідно з обвинувальним актом, 25 лютого 2019 року о 19 годині 20 хвилин 38-річний ковельчанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у Ковелі поблизу центральної районної аптеки № 12, зі свого мобільного телефону здійснив екстрений виклик на спеціальну телефонну лінію «102» та повідомив черговому диспетчеру Головного управління Національної поліції у Волинській області неправдиву інформацію про те, що заміновано сцену на центральній площі міста, де відбувався концерт на підтримку кандидата в Президенти УкраїниВнаслідок злочинних дій у зв’язку з вищевказаним повідомленням правоохоронними органами було проведено евакуацію осіб, які знаходились на території площі поблизу сцени, місце події оточили. До проведення робіт по «розмінуванню» залучили підрозділ вибухотехнічної служби Національної поліції та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Відомості за цим фактом поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили псевдомінера про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до шести років.Ковельський міськрайонний суд призначив Юрію Є. покарання у виді двох років позбавлення волі з відстрочкою на один рік, повернувши йому телефон, з якого він зробив неправдиве повідомлення про замінування.

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