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Луцька плавчиня стала чемпіонкою України. ФОТО

Луцька плавчиня стала чемпіонкою України. ФОТО
Волинська спортсменка Дана Ахмедова в останній день чемпіонату України з плавання, виборола золоту медаль.

Змагання проходили в місті Запоріжжя, - повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Переможним для вихованки КЗ " СДЮСШОР плавання ЛМР" Дани Ахмедової став заплив на 50 метрів брасом (тренер С. Максимюк).
Луцька плавчиня стала чемпіонкою України. ФОТО


Інший вихованець цього ж спортивного закладу Максим Ткачук на дистанції 50 м брас виборов бронзову нагороду (тренер плавця В. Самчук, А. Тихонович).

На дистанції 200 метрів у комплексному плаванні Антон Смаль долі секунди не досягнув до бронзової нагороди, зайнявши 4 місце (тренер О Сологуб). На дистанції 100 м на спині Олексій Стахір став фіналістом зайнявши 6 місце, тренер спортсмена Ольга Корець.
Луцька плавчиня стала чемпіонкою України. ФОТО

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Теги: Волинь, спорт, плавання
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