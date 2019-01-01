Луцька плавчиня стала чемпіонкою України. ФОТО

Дана Ахмедова в останній день чемпіонату України з плавання, виборола золоту медаль.



Змагання проходили в місті Запоріжжя, - повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Переможним для вихованки КЗ " СДЮСШОР плавання ЛМР" Дани Ахмедової став заплив на 50 метрів брасом (тренер С. Максимюк).





Інший вихованець цього ж спортивного закладу Максим Ткачук на дистанції 50 м брас виборов бронзову нагороду (тренер плавця В. Самчук, А. Тихонович).



На дистанції 200 метрів у комплексному плаванні Антон Смаль долі секунди не досягнув до бронзової нагороди, зайнявши 4 місце (тренер О Сологуб). На дистанції 100 м на спині Олексій Стахір став фіналістом зайнявши 6 місце, тренер спортсмена Ольга Корець.



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