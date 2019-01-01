Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 14 липня
Сьогодні, 20:00
У неділю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +17…+22.
Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі від +11 до +14 градусів, удень до +17…+22.
Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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