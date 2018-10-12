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Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО
Цілюще Лемурійське озеро на Херсонщині, яке нічим не поступається Мертвому морю, розташоване в селі Григорівка Чаплинського району, в одній із бухт затоки Сиваш.

Про Лемурійське озеро знають закордонні туристи, але для багатьох українців воно досі Terra Incognita, пише Максимум.

А дарма, адже воно не тільки дуже красиве, а ще й цілюще. І в ньому, до слова, неможливо втонути через величезний вміст солі – до 300 грамів на літр.

Вода Лемурійського озера збагачена різноманітними мінералами, кислотами, вуглеводами, азотистими речовинами, солями, переважно хлористого магнію і калію, йодистого натрію, бромистого магнію.

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Саме ця рожева вода, взаємодіючи із грязями Сиваша, значно посилює їхні якості. Туристи стверджують, що купання в озері лікує шкіру та суглоби.

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

“Озеро набуло рожевого забарвлення за рахунок йодобромних сполук. Тому основне використання такої води застосовують в неврологічній практиці – вегето-судинна дистонія, у шкірній практиці – псоріаз. Використання цієї рожевої води дуже добре для жінок, які страждають від запальних захворювань статевої системи, які супроводжуються безпліддям. Усі практично бронхолегеневі захворювання, включно з бронхіальною астмою. Це також чисте дихання – таким хворим корисно там дихати. Крім того, тут є ще й грязі”, – розповідає доктор медичних наук Юрій Ромаскевич.

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Цікаво, що унікальне джерело виявили цілком випадково. Наприкінці 60-х років тут нібито впав військовий літак і величезна воронка від нього почала заповнюватися водою.

А ще місцеві подейкують, що Рожеве озеро – це залишками доісторичного Лемурійського моря.

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Навіть тепер, коли вода в озері відступає на пляжі залишається сіль, яка завдяки мікроорганізмам, які називають озерним планктоном, набуває рожевого кольору.

Лемурійське озеро має лікувальні властивості.
Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО

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Теги: Херсонщина, рожеве озеро, Лемурійське озеро
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