Цілюще рожеве озеро на Херсонщині, яке не має аналогів у світі. ФОТО





Про Лемурійське озеро знають закордонні туристи, але для багатьох українців воно досі Terra Incognita, пише



А дарма, адже воно не тільки дуже красиве, а ще й цілюще. І в ньому, до слова, неможливо втонути через величезний вміст солі – до 300 грамів на літр.



Вода Лемурійського озера збагачена різноманітними мінералами, кислотами, вуглеводами, азотистими речовинами, солями, переважно хлористого магнію і калію, йодистого натрію, бромистого магнію.





Саме ця рожева вода, взаємодіючи із грязями Сиваша, значно посилює їхні якості. Туристи стверджують, що купання в озері лікує шкіру та суглоби.





“Озеро набуло рожевого забарвлення за рахунок йодобромних сполук. Тому основне використання такої води застосовують в неврологічній практиці – вегето-судинна дистонія, у шкірній практиці – псоріаз. Використання цієї рожевої води дуже добре для жінок, які страждають від запальних захворювань статевої системи, які супроводжуються безпліддям. Усі практично бронхолегеневі захворювання, включно з бронхіальною астмою. Це також чисте дихання – таким хворим корисно там дихати. Крім того, тут є ще й грязі”, – розповідає доктор медичних наук Юрій Ромаскевич.





Цікаво, що унікальне джерело виявили цілком випадково. Наприкінці 60-х років тут нібито впав військовий літак і величезна воронка від нього почала заповнюватися водою.



А ще місцеві подейкують, що Рожеве озеро – це залишками доісторичного Лемурійського моря.





Навіть тепер, коли вода в озері відступає на пляжі залишається сіль, яка завдяки мікроорганізмам, які називають озерним планктоном, набуває рожевого кольору.



Лемурійське озеро має лікувальні властивості.











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