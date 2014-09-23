В Україні зміниться система вивчення англійської мови





Про це розповіла у суботу, 13 липня, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, – йдеться на сайті



«Сьогодні, коли ми дивимось на Україну, то з не англомовних країн Європи, яких є 32, ми за рівнем знання англійської мови перебуваємо на 28 місці з 32», – зазначила Лілія Гриневич.



Крім цього вона додала, однією з основних проблем англійської в університетах міністр назвала рівень, з яким у виші потрапляють вступники - він надзвичайно різний. Це водночас шкодить обом групам – і студентам з низьким рівнем, які не встигають за програмою й не можуть нормально її засвоювати, так і сильним студентам, які страждають від політики «орієнтації на слабшого».



Як це буде працювати



Для цього концепція передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на бакалавра. Це передбачає:



Проходження обов’язкового «скринінгового» тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, ЗНО або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою.



Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ до вищої освіти в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) повинні пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.

Забезпечується рівний доступ до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний).



Через стандарти вищої школи буде прописано вимогу, що обов’язково студент бакалаврату, незалежно від спеціальності, мусить засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів – магістри та доктори філософії з академічним компонентом - обов’язковим буде рівень В2.



Що зміниться для вищих навчальних закладів



Для заохочення університетів до викладання і студентів до вивчення англійської мови під час бакалаврату концепція передбачає збільшення годин та зміни змісту мовних дисциплін. Планується, що надалі широко використовуватимуть іспити для підтвердження рівня володіння англійської мови на рівні В2. Якщо говорити про конкретні кроки, то це передбачає:



У короткостроковій перспективі поширити Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - тобто "ЗНО в магістратуру" з іноземної мови - на всі магістерські спеціальності для підтвердження рівня B2.



Для впливу на зміст англійської мови та компетенції, які викладаються на рівні бакалавра, будуть розроблені докладні специфікації ЄВІ та визначена конкретна програма та структура змісту іспиту. Мета цих змін - стимулювання розвитку повного спектру мовної компетентності та вплив на вивчення англійської мови під час бакалаврату.



У середньостроковій перспективі (5-7 років) планується замінити іспит ЄВІ обов'язковим стандартизованим єдиним вихідним (кваліфікаційним) іспитом з англійської мови для всіх студентів бакалаврату.



Окрім цього, аби створити стимули для університетів і студентів до підтримки рівня англійської мови на рівні В2 у студентів під час магістратури, концепція пропонує:



запровадити оцінювання англійської мови як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для більшості спеціальностей, у режимі «склав/не склав»;

для спеціальностей, для яких не передбачений ЄДКІ, рекомендувати університетам проводити оцінювання володіння англійською мовою під час атестації магістрів.



Концепція також рекомендує вишам включити оцінювання якості викладання англійської мови окремим пунктом у своїй системі внутрішнього забезпечення якості освіти закладу, а НАЗЯВО – зробити цей критерій обов’язковою частиною зовнішньої системи забезпечення якості.



Документ також передбачає, що заохочуватиметься розвиток безкоштовних он-лайн курсів для самостійного вивчення учнями та студентами англійської мови. Такий формат має стати доповненням до регулярного вивчення мови в школі та університеті, а також для різних рівнів учнів. Ці курси допоможуть студентам, які прагнуть вступити до бакалаврських, магістерських та докторських програм і які повинні досягти певного рівня англійської мови.



Ключове – стимулювання викладання закладами вищої освіти фахових дисциплін англійською мовою. Для того, щоб підтримувати рівень володіння мовою, потрібна постійна практика.



«Разом з Британською Радою та іншими партнерами ми також розробили рекомендації для закладів вищої освіти щодо викладання англійської мови у ЗВО в Україні та викладання фахових дисциплін англійською мовою», – повідомила Лілія Гриневич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки схвалило нову концепцію розвитку англійської мови в університетах.Про це розповіла у суботу, 13 липня, міністр освіти і науки, – йдеться на сайті МОН «Сьогодні, коли ми дивимось на Україну, то з не англомовних країн Європи, яких є 32, ми за рівнем знання англійської мови перебуваємо на 28 місці з 32», – зазначила Лілія Гриневич.Крім цього вона додала, однією з основних проблем англійської в університетах міністр назвала рівень, з яким у виші потрапляють вступники - він надзвичайно різний. Це водночас шкодить обом групам – і студентам з низьким рівнем, які не встигають за програмою й не можуть нормально її засвоювати, так і сильним студентам, які страждають від політики «орієнтації на слабшого».Для цього концепція передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на бакалавра. Це передбачає:Проходження обов’язкового «скринінгового» тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, ЗНО або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою.Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ до вищої освіти в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) повинні пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.Забезпечується рівний доступ до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний).Через стандарти вищої школи буде прописано вимогу, що обов’язково студент бакалаврату, незалежно від спеціальності, мусить засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів – магістри та доктори філософії з академічним компонентом - обов’язковим буде рівень В2.Для заохочення університетів до викладання і студентів до вивчення англійської мови під час бакалаврату концепція передбачає збільшення годин та зміни змісту мовних дисциплін. Планується, що надалі широко використовуватимуть іспити для підтвердження рівня володіння англійської мови на рівні В2. Якщо говорити про конкретні кроки, то це передбачає:У короткостроковій перспективі поширити Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - тобто "ЗНО в магістратуру" з іноземної мови - на всі магістерські спеціальності для підтвердження рівня B2.Для впливу на зміст англійської мови та компетенції, які викладаються на рівні бакалавра, будуть розроблені докладні специфікації ЄВІ та визначена конкретна програма та структура змісту іспиту. Мета цих змін - стимулювання розвитку повного спектру мовної компетентності та вплив на вивчення англійської мови під час бакалаврату.У середньостроковій перспективі (5-7 років) планується замінити іспит ЄВІ обов'язковим стандартизованим єдиним вихідним (кваліфікаційним) іспитом з англійської мови для всіх студентів бакалаврату.Окрім цього, аби створити стимули для університетів і студентів до підтримки рівня англійської мови на рівні В2 у студентів під час магістратури, концепція пропонує:запровадити оцінювання англійської мови як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для більшості спеціальностей, у режимі «склав/не склав»;для спеціальностей, для яких не передбачений ЄДКІ, рекомендувати університетам проводити оцінювання володіння англійською мовою під час атестації магістрів.Концепція також рекомендує вишам включити оцінювання якості викладання англійської мови окремим пунктом у своїй системі внутрішнього забезпечення якості освіти закладу, а НАЗЯВО – зробити цей критерій обов’язковою частиною зовнішньої системи забезпечення якості.Документ також передбачає, що заохочуватиметься розвиток безкоштовних он-лайн курсів для самостійного вивчення учнями та студентами англійської мови. Такий формат має стати доповненням до регулярного вивчення мови в школі та університеті, а також для різних рівнів учнів. Ці курси допоможуть студентам, які прагнуть вступити до бакалаврських, магістерських та докторських програм і які повинні досягти певного рівня англійської мови.Ключове – стимулювання викладання закладами вищої освіти фахових дисциплін англійською мовою. Для того, щоб підтримувати рівень володіння мовою, потрібна постійна практика.«Разом з Британською Радою та іншими партнерами ми також розробили рекомендації для закладів вищої освіти щодо викладання англійської мови у ЗВО в Україні та викладання фахових дисциплін англійською мовою», – повідомила Лілія Гриневич.

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