Мешканці декількох луцьких вулиць сидітимуть без води

У Луцьку на вулиці Ківерцівській та частково у районі Вишкова тимчасово припинять водопостачання.Відключать воду через ремонт дорожнього покриття, який планують здійснити 17 липня, – повідомили у прес-службі Луцькради.Також уточнюють, що водопостачання припинять із 10:00 до 18:00. У цей час води не буде по вул. Ківерцівській та прилеглих до неї вулицях, а також в районі Вишкова.На території ремонту відбуватиметься переврізка заміненої водопровідної мережі.Мешканців згаданих вище вулиць просять завчасно запастись водою.