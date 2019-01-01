вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці декількох луцьких вулиць сидітимуть без води

Мешканці декількох луцьких вулиць сидітимуть без води
У Луцьку на вулиці Ківерцівській та частково у районі Вишкова тимчасово припинять водопостачання.

Відключать воду через ремонт дорожнього покриття, який планують здійснити 17 липня, – повідомили у прес-службі Луцькради.

Також уточнюють, що водопостачання припинять із 10:00 до 18:00. У цей час води не буде по вул. Ківерцівській та прилеглих до неї вулицях, а також в районі Вишкова.

На території ремонту відбуватиметься переврізка заміненої водопровідної мережі.

Мешканців згаданих вище вулиць просять завчасно запастись водою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відключення, Волинь, вода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Волиньпост стало дітищем Палиці і Укропів Більше на цей колись улюблений сайт не зайду.
Відповісти
Жора, Ви вже на цьому сайті! Мамин шантажист!)
Відповісти
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митник Кривіцький, якого оголосили у розшук, розповів про «протистояння фабрикаціям прокуратури»
Сьогодні, 15:41
Повідомили, коли не курсуватиме поїзд «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 15:32
Мешканці декількох луцьких вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 15:15
У «Волиньобленерго» пояснили, чому мешканцям сіл біля Луцька відключають світло
Сьогодні, 15:09
Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері
Сьогодні, 15:04
Схожі новини
У волинському місті на двох вулицях відключать воду У волинському місті на двох вулицях відключать воду
01 липень, 15:28
Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК
20 червень, 17:06
Завчасно зробіть запаси: у Луцьку тимчасово понизять тиск води на двох вулицях Завчасно зробіть запаси: у Луцьку тимчасово понизять тиск води на двох вулицях
11 червень, 14:56
У Луцьку – проблеми з водопостачанням на двох вулицях У Луцьку – проблеми з водопостачанням на двох вулицях
03 червень, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митник Кривіцький, якого оголосили у розшук, розповів про «протистояння фабрикаціям прокуратури»
Сьогодні, 15:41
 0
Повідомили, коли не курсуватиме поїзд «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 15:32
 0
Мешканці декількох луцьких вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 15:15
 0
У «Волиньобленерго» пояснили, чому мешканцям сіл біля Луцька відключають світло
Сьогодні, 15:09
 0
Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿