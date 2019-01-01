Мешканці декількох луцьких вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 15:15
У Луцьку на вулиці Ківерцівській та частково у районі Вишкова тимчасово припинять водопостачання.
Відключать воду через ремонт дорожнього покриття, який планують здійснити 17 липня, – повідомили у прес-службі Луцькради.
Також уточнюють, що водопостачання припинять із 10:00 до 18:00. У цей час води не буде по вул. Ківерцівській та прилеглих до неї вулицях, а також в районі Вишкова.
На території ремонту відбуватиметься переврізка заміненої водопровідної мережі.
Мешканців згаданих вище вулиць просять завчасно запастись водою.
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Відключать воду через ремонт дорожнього покриття, який планують здійснити 17 липня, – повідомили у прес-службі Луцькради.
Також уточнюють, що водопостачання припинять із 10:00 до 18:00. У цей час води не буде по вул. Ківерцівській та прилеглих до неї вулицях, а також в районі Вишкова.
На території ремонту відбуватиметься переврізка заміненої водопровідної мережі.
Мешканців згаданих вище вулиць просять завчасно запастись водою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Волиньпост стало дітищем Палиці і Укропів Більше на цей колись улюблений сайт не зайду.
Жора, Ви вже на цьому сайті! Мамин шантажист!)
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Мешканці декількох луцьких вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 15:15