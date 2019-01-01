Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову»
Сьогодні, 19:40
16 червня вступає в дію Закон про мову. З цією нагоди у різних куточках України відбуватиметься акція «Мова об'єднує». Луцьк – не виключення.
Про це повідомляє прес-служба КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
«Мета акції – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території нашої держави», – зазначають організатори дійства у Луцьку.
Анонсують, що під час заходу на сцені виступатимуть відомі лучани, для гостей влаштують флешмоб, а усе буде відбуватися у форматі «сімейних» посиденьок просто неба під акомпанемент якісної української музики.
Окрім цього, усі охочі зможуть зробити оригінальні світлини на яскравій фотозоні.
Урочисто розпочнуть акцію о 18:30 на Театральному майдані міста. Запрошують приєднуватися усіх, кому не байдужа доля рідної мови.
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Про це повідомляє прес-служба КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
«Мета акції – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території нашої держави», – зазначають організатори дійства у Луцьку.
Анонсують, що під час заходу на сцені виступатимуть відомі лучани, для гостей влаштують флешмоб, а усе буде відбуватися у форматі «сімейних» посиденьок просто неба під акомпанемент якісної української музики.
Окрім цього, усі охочі зможуть зробити оригінальні світлини на яскравій фотозоні.
Урочисто розпочнуть акцію о 18:30 на Театральному майдані міста. Запрошують приєднуватися усіх, кому не байдужа доля рідної мови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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