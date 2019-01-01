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Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову»

Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову»
16 червня вступає в дію Закон про мову. З цією нагоди у різних куточках України відбуватиметься акція «Мова об'єднує». Луцьк – не виключення.

Про це повідомляє прес-служба КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».

«Мета акції – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території нашої держави», – зазначають організатори дійства у Луцьку.

Анонсують, що під час заходу на сцені виступатимуть відомі лучани, для гостей влаштують флешмоб, а усе буде відбуватися у форматі «сімейних» посиденьок просто неба під акомпанемент якісної української музики.

Окрім цього, усі охочі зможуть зробити оригінальні світлини на яскравій фотозоні.

Урочисто розпочнуть акцію о 18:30 на Театральному майдані міста. Запрошують приєднуватися усіх, кому не байдужа доля рідної мови.

Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову»



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Теги: мова, закон, Україна, Луцьк, святкування
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