Шукаєте квартиру в Ковелі? Знаємо вигідний варіант*





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Житловий комплекс зводить Будівельна компанія «Інвестор». Наразі перший будинок уже збудований та заселений, другий – теж збудований, виконують внутрішні роботи. І уже почалося будівництво та продаж у третьому будинку.



Однокімнатна квартира, про яку розповідаємо – розташована у другому будинку. Орієнтовний термін здачі в експлуатацію цього будинку - до кінця 2019 року.



Що за квартира?

Загальна площа квартири – 40,2 м2.



Квартира продається з теплою підлогою на кухні і у санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом і радіаторами опалення.



У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.



У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.



Планування зручне: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.







Скільки коштує?

Ціна квадратного метра в однокімнатній квартирі – 12 000 гривень.



Також є вигідні умови відтермінування до кінця 2019 року. За умови сплати першого внеску 50% – вартість квадрата 12 250 гривень, а при сплаті 25% – 12 500 гривень.



Яким буде ЖК «Парковий квартал» після здачі в експлуатацію, дивіться на відео нижче.





Чим особливий «Парковий квартал»?



Цей житловий комплекс будують у Ковелі на вулиці Глібова. Він має вигідне розташування. З одного боку, це – спальний район, де є магазини, школи та садочки. З іншого – сам «Парковий квартал» безпосередньо межує лише з приватними будинками, а поруч – ставок і лісосмуга.



Цікаво, які об’єкти є поруч із «Парковим кварталом»? Чи є тут перукарня, стоматолог, усі необхідні магазини? Тисніть на посилання, там є детальна інформація!



Біля будинків у «Парковому кварталі» є місця для парковки та сучасний дитячий майданчик. Після завершення будівельних робіт територію житлового комплексу обгородять, а дорогу до нього планують заасфальтувати та освітлити.







ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?



Звертайтесь у відділ продажів за адресою:



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Телефон:



096 030 20 10



Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor

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