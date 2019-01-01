Шукаєте квартиру в Ковелі? Знаємо вигідний варіант*
15 липень, 23:32
У Ковелі в житловому комплексі «Парковий квартал» продається однокімнатна квартира. Зручне планування, велика лоджія, внутрішні оздоблювальні роботи та розведені комунікації, тепла підлога на кухні та в санвузлі.
Як повідомляє "Перший", квадратний метр у новій однокімнатній квартирі коштуватиме 12 000 гривень.
Житловий комплекс зводить Будівельна компанія «Інвестор». Наразі перший будинок уже збудований та заселений, другий – теж збудований, виконують внутрішні роботи. І уже почалося будівництво та продаж у третьому будинку.
Однокімнатна квартира, про яку розповідаємо – розташована у другому будинку. Орієнтовний термін здачі в експлуатацію цього будинку - до кінця 2019 року.
Що за квартира?
Загальна площа квартири – 40,2 м2.
Квартира продається з теплою підлогою на кухні і у санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом і радіаторами опалення.
У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.
У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
Планування зручне: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.
Скільки коштує?
Ціна квадратного метра в однокімнатній квартирі – 12 000 гривень.
Також є вигідні умови відтермінування до кінця 2019 року. За умови сплати першого внеску 50% – вартість квадрата 12 250 гривень, а при сплаті 25% – 12 500 гривень.
Яким буде ЖК «Парковий квартал» після здачі в експлуатацію, дивіться на відео нижче.
Чим особливий «Парковий квартал»?
Цей житловий комплекс будують у Ковелі на вулиці Глібова. Він має вигідне розташування. З одного боку, це – спальний район, де є магазини, школи та садочки. З іншого – сам «Парковий квартал» безпосередньо межує лише з приватними будинками, а поруч – ставок і лісосмуга.
Цікаво, які об’єкти є поруч із «Парковим кварталом»? Чи є тут перукарня, стоматолог, усі необхідні магазини? Тисніть на посилання, там є детальна інформація!
Біля будинків у «Парковому кварталі» є місця для парковки та сучасний дитячий майданчик. Після завершення будівельних робіт територію житлового комплексу обгородять, а дорогу до нього планують заасфальтувати та освітлити.
ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Як повідомляє "Перший", квадратний метр у новій однокімнатній квартирі коштуватиме 12 000 гривень.
Житловий комплекс зводить Будівельна компанія «Інвестор». Наразі перший будинок уже збудований та заселений, другий – теж збудований, виконують внутрішні роботи. І уже почалося будівництво та продаж у третьому будинку.
Однокімнатна квартира, про яку розповідаємо – розташована у другому будинку. Орієнтовний термін здачі в експлуатацію цього будинку - до кінця 2019 року.
Що за квартира?
Загальна площа квартири – 40,2 м2.
Квартира продається з теплою підлогою на кухні і у санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом і радіаторами опалення.
У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.
У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
Планування зручне: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.
Скільки коштує?
Ціна квадратного метра в однокімнатній квартирі – 12 000 гривень.
Також є вигідні умови відтермінування до кінця 2019 року. За умови сплати першого внеску 50% – вартість квадрата 12 250 гривень, а при сплаті 25% – 12 500 гривень.
Яким буде ЖК «Парковий квартал» після здачі в експлуатацію, дивіться на відео нижче.
Чим особливий «Парковий квартал»?
Цей житловий комплекс будують у Ковелі на вулиці Глібова. Він має вигідне розташування. З одного боку, це – спальний район, де є магазини, школи та садочки. З іншого – сам «Парковий квартал» безпосередньо межує лише з приватними будинками, а поруч – ставок і лісосмуга.
Цікаво, які об’єкти є поруч із «Парковим кварталом»? Чи є тут перукарня, стоматолог, усі необхідні магазини? Тисніть на посилання, там є детальна інформація!
Біля будинків у «Парковому кварталі» є місця для парковки та сучасний дитячий майданчик. Після завершення будівельних робіт територію житлового комплексу обгородять, а дорогу до нього планують заасфальтувати та освітлити.
ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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