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Україна очолила рейтинг захворюваності на кір

Україна очолила рейтинг захворюваності на кір
Україна перша у списку країн з найбільшою поширеністю випадків захворювання на кір у 2018 році.

Про це повідомля "Газета ua", - посилаючись на Дитячий фонд ООН.

"Хоча країні зараз вдалося досягти понад 90%-го рівня охоплення малюків вакцинацією від кору, впродовж багатьох років рівень імунізації був дуже низьким. Відтак, велика кількість дітей старшого віку та дорослих ризикують захворіти. У деяких інших країнах з високим рівнем захворюваності та високим охопленням вакцинацією є значні групи людей, які пропустили вакцину проти кору в минулому. Це показує, як низький рівень охоплення вакцинацію у попередні періоди або наявність спільнот осіб, які не мають щеплення, можуть викликати смертельні спалахи", - повідомляє міжнародна організація Дитячий фонд ООН.

Рівень охоплення першою дозою щеплення від кору у 2010 році становив в Україні 56%, у 2018 - 91%. До 10-ти країн з найбільшою поширеністю захворювання на кір увійшли також Демократична Республіка Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Албанія, Ємен і Румунія.

У 2018 році в світі було зареєстровано майже 350 тисяч випадків кору, що більш ніж удвічі перевищує цей показник у 2017 році.

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Теги: Україна, медицина, кір, рейтинг
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