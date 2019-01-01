Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.682, а продаж - 26.068.
Євро при купівлі становить - 28.786, продажу - 29.398.
Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.527, продаж - 6.961.
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Євро при купівлі становить - 28.786, продажу - 29.398.
Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.527, продаж - 6.961.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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