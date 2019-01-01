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Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня

Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.682, а продаж - 26.068.

Євро при купівлі становить - 28.786, продажу - 29.398.

Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.419.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.527, продаж - 6.961.

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Теги: курс валют, Луцьк
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