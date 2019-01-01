У Луцьку в районі ЛПЗ потруїли собак





Про це йдеться на сторінці facebook комунального підприємства "Ласка".



"Будьте уважні. Викликайте поліцію якщо помітили підозрілі дії людей", - йдеться у дописі.



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Лучанам нагадують, що у разі отруєння необхідно надати першу допомогу:

викличте рвоту - капніть на язик перекис водню або залийте в рот перекис з водою відношення 1:1 і відразу зверніться до ветеринара.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ввечері, 15 липня, в районі ЛПЗ знайшли мертвих собак з ознаками отруєння.Про це йдеться на сторінці facebook комунального підприємства "Ласка"."Будьте уважні. Викликайте поліцію якщо помітили підозрілі дії людей", - йдеться у дописі.Лучанам нагадують, що у разі отруєння необхідно надати першу допомогу:викличте рвоту - капніть на язик перекис водню або залийте в рот перекис з водою відношення 1:1 і відразу зверніться до ветеринара.

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