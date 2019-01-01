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У Луцьку в районі ЛПЗ потруїли собак

У Луцьку в районі ЛПЗ потруїли собак
У Луцьку ввечері, 15 липня, в районі ЛПЗ знайшли мертвих собак з ознаками отруєння.

Про це йдеться на сторінці facebook комунального підприємства "Ласка".

"Будьте уважні. Викликайте поліцію якщо помітили підозрілі дії людей", - йдеться у дописі.

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Лучанам нагадують, що у разі отруєння необхідно надати першу допомогу:
викличте рвоту - капніть на язик перекис водню або залийте в рот перекис з водою відношення 1:1 і відразу зверніться до ветеринара.

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Теги: отруєння, собаки, Луцьк
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