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На Волині п'яний водій на Hyundai врізався у стовп

На Волині п'яний водій на Hyundai врізався у стовп
У райцентрі Камінь-Каширський автомобіль Hyundai під керуванням 45-річного місцевого жителя в’їхав у стовп.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 липня, близько 15 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.




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Теги: аварія, Волинь
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