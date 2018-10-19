«Луцьктепло» потопає у боргах
Сьогодні, 11:07
Лучани заборгували державному комунальному підприємству «Луцьктепло» понад 82 мільйони гривень. Серед боржників є навіть ті, хто не сплатив коштів у розмірі приблизно 100 тисяч гривень за послуги підприємства. Відповідно людей попереджають про можливі проблеми функціонування підприємства на осінньо-зимовий період.
Про це розповів тимчасово виконувач повноважень директора підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово–комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор каже, що динаміка оплати за послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання – приблизно стабільна, у межах 80-85%, але зважаючи на велику заборгованість підприємство не може функціонувати повноцінно і рентабельно.
Іван Скорупський розповів, що найбільш дієвими методами боротьби зі злісними неплатниками є судові рішення.
«Часом ми навіть опломбовували і відрізали воду, «глушили» труби, аби використання ресурсів було неможливим», – заявляє в.о. директора підприємства.
У депутатів Луцької міської ради представник підприємства просить фінансової підтримки на суму у розмірі 18 мільйонів гривень для того, аби виплатити заробітну плату працівникам і розрахуватися із боргами з іншими луцькими КП. Зокрема, луцькому підприємству електротранспорту, куди «тепловики» повинні сплатити 53 мільйони.
З метою стабілізації ситуації на КП «Луцьктепло» прийняли рішення скоротити штат. Зазначають, що 50-ти звільненим працівникам досі не виплатили розрахункові на суму у понад 4 мільйони гривень. За червень боргують ще 6,5 мільйонів.
Іван Скорупський каже, що підприємство не зможе повноцінно виконувати свої функції на осінньо-зимовий період у випадку, якщо можновладці не допоможуть фінансово впоратися із ситуацією.
«Влітку працюємо собі у збиток», – констатує директор.
«Минулоріч дотація була набагато меншою, а цього року до опалювального сезону ми підійшли майже з нульовими рахунками у зв'язку з тим, що цього року сезон розпочався пізніше чи не на місяць, відповідно і закінчився раніше», – каже Іван Скорупський
До слова, місце директора комунального підприємства – досі вакантне, але конкурс на посаду незабаром запустять. Тимчасово виконуючий повноваження розповів, що також братиме участь.
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Про це розповів тимчасово виконувач повноважень директора підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово–комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор каже, що динаміка оплати за послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання – приблизно стабільна, у межах 80-85%, але зважаючи на велику заборгованість підприємство не може функціонувати повноцінно і рентабельно.
Іван Скорупський розповів, що найбільш дієвими методами боротьби зі злісними неплатниками є судові рішення.
«Часом ми навіть опломбовували і відрізали воду, «глушили» труби, аби використання ресурсів було неможливим», – заявляє в.о. директора підприємства.
У депутатів Луцької міської ради представник підприємства просить фінансової підтримки на суму у розмірі 18 мільйонів гривень для того, аби виплатити заробітну плату працівникам і розрахуватися із боргами з іншими луцькими КП. Зокрема, луцькому підприємству електротранспорту, куди «тепловики» повинні сплатити 53 мільйони.
З метою стабілізації ситуації на КП «Луцьктепло» прийняли рішення скоротити штат. Зазначають, що 50-ти звільненим працівникам досі не виплатили розрахункові на суму у понад 4 мільйони гривень. За червень боргують ще 6,5 мільйонів.
Іван Скорупський каже, що підприємство не зможе повноцінно виконувати свої функції на осінньо-зимовий період у випадку, якщо можновладці не допоможуть фінансово впоратися із ситуацією.
«Влітку працюємо собі у збиток», – констатує директор.
«Минулоріч дотація була набагато меншою, а цього року до опалювального сезону ми підійшли майже з нульовими рахунками у зв'язку з тим, що цього року сезон розпочався пізніше чи не на місяць, відповідно і закінчився раніше», – каже Іван Скорупський
До слова, місце директора комунального підприємства – досі вакантне, але конкурс на посаду незабаром запустять. Тимчасово виконуючий повноваження розповів, що також братиме участь.
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Коментарі 1
А той "виконувач повноважень" взагалі потягне ту роботу, куди лізе???????????? планує брати участь??? ну-ну
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