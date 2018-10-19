«Луцьктепло» потопає у боргах

Лучани заборгували державному комунальному підприємству «Луцьктепло» понад 82 мільйони гривень. Серед боржників є навіть ті, хто не сплатив коштів у розмірі приблизно 100 тисяч гривень за послуги підприємства. Відповідно людей попереджають про можливі проблеми функціонування підприємства на осінньо-зимовий період.Про це розповів тимчасово виконувач повноважень директора підприємства «Луцьктепло»під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово–комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор каже, що динаміка оплати за послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання – приблизно стабільна, у межах 80-85%, але зважаючи на велику заборгованість підприємство не може функціонувати повноцінно і рентабельно.Іван Скорупський розповів, що найбільш дієвими методами боротьби зі злісними неплатниками є судові рішення.«Часом ми навіть опломбовували і відрізали воду, «глушили» труби, аби використання ресурсів було неможливим», – заявляє в.о. директора підприємства.У депутатів Луцької міської ради представник підприємства просить фінансової підтримки на суму у розмірі 18 мільйонів гривень для того, аби виплатити заробітну плату працівникам і розрахуватися із боргами з іншими луцькими КП. Зокрема, луцькому підприємству електротранспорту, куди «тепловики» повинні сплатити 53 мільйони.З метою стабілізації ситуації на КП «Луцьктепло» прийняли рішення скоротити штат. Зазначають, що 50-ти звільненим працівникам досі не виплатили розрахункові на суму у понад 4 мільйони гривень. За червень боргують ще 6,5 мільйонів.Іван Скорупський каже, що підприємство не зможе повноцінно виконувати свої функції на осінньо-зимовий період у випадку, якщо можновладці не допоможуть фінансово впоратися із ситуацією.«Влітку працюємо собі у збиток», – констатує директор.«Минулоріч дотація була набагато меншою, а цього року до опалювального сезону ми підійшли майже з нульовими рахунками у зв'язку з тим, що цього року сезон розпочався пізніше чи не на місяць, відповідно і закінчився раніше», – каже Іван СкорупськийДо слова, місце директора комунального підприємства – досі вакантне, але конкурс на посаду незабаром запустять. Тимчасово виконуючий повноваження розповів, що також братиме участь.