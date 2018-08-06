У волинському місті на вокзалі побили жінку: поліція шукає свідків
Сьогодні, 13:41
У місті Ковелі в тунелі залізничного вокзалу побили жінку.
Поліція проводить досудове розслідування за фактом розбійного нападу на жительку міста Ковеля, - повідомили у Ковельському відділі поліції на сторінці у Facebook.
Злочин стався у вівторок, 16 липня, о 05:30 зранку.
Правоохоронці просять відгукнутися свідків злочину, в тому числі чоловіка старшого віку, який у цей час проходив у тунелі.( фото нижче додаємо).
"Якщо у цей час ви перебували неподалік від місця злочину або маєте інформацію, яка допоможе в розкритті вказаного злочину або повідомте про це на лінію 102 або за телефонами: 0952426775, 61-6-45", - йдеться у повідомленні.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Поліція проводить досудове розслідування за фактом розбійного нападу на жительку міста Ковеля, - повідомили у Ковельському відділі поліції на сторінці у Facebook.
Злочин стався у вівторок, 16 липня, о 05:30 зранку.
Правоохоронці просять відгукнутися свідків злочину, в тому числі чоловіка старшого віку, який у цей час проходив у тунелі.( фото нижче додаємо).
"Якщо у цей час ви перебували неподалік від місця злочину або маєте інформацію, яка допоможе в розкритті вказаного злочину або повідомте про це на лінію 102 або за телефонами: 0952426775, 61-6-45", - йдеться у повідомленні.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський розповів про плани щодо «євроблях»
Сьогодні, 13:57
«Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити»: історія воїна з волинської бригади
Сьогодні, 13:46
У волинському місті на вокзалі побили жінку: поліція шукає свідків
Сьогодні, 13:41
Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності, – дослідження
Сьогодні, 13:24