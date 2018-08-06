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У волинському місті на вокзалі побили жінку: поліція шукає свідків

У волинському місті на вокзалі побили жінку: поліція шукає свідків
У місті Ковелі в тунелі залізничного вокзалу побили жінку.

Поліція проводить досудове розслідування за фактом розбійного нападу на жительку міста Ковеля, - повідомили у Ковельському відділі поліції на сторінці у Facebook.

Злочин стався у вівторок, 16 липня, о 05:30 зранку.

Правоохоронці просять відгукнутися свідків злочину, в тому числі чоловіка старшого віку, який у цей час проходив у тунелі.( фото нижче додаємо).

"Якщо у цей час ви перебували неподалік від місця злочину або маєте інформацію, яка допоможе в розкритті вказаного злочину або повідомте про це на лінію 102 або за телефонами: 0952426775, 61-6-45", - йдеться у повідомленні.

Конфіденційність гарантують.

У волинському місті на вокзалі побили жінку: поліція шукає свідків

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Теги: Ковель, розбій, пошук, звернення, жінка
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