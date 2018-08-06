У волинському місті на вокзалі побили жінку: поліція шукає свідків





Поліція проводить досудове розслідування за фактом розбійного нападу на жительку міста Ковеля, - повідомили



Злочин стався у вівторок, 16 липня, о 05:30 зранку.



Правоохоронці просять відгукнутися свідків злочину, в тому числі чоловіка старшого віку, який у цей час проходив у тунелі.( фото нижче додаємо).



"Якщо у цей час ви перебували неподалік від місця злочину або маєте інформацію, яка допоможе в розкритті вказаного злочину або повідомте про це на лінію 102 або за телефонами: 0952426775, 61-6-45", - йдеться у повідомленні.



Конфіденційність гарантують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ковелі в тунелі залізничного вокзалу побили жінку.Поліція проводить досудове розслідування за фактом розбійного нападу на жительку міста Ковеля, - повідомили у Ковельському відділі поліції на сторінці у Facebook.Злочин стався у вівторок, 16 липня, о 05:30 зранку.Правоохоронці просять відгукнутися свідків злочину, в тому числі чоловіка старшого віку, який у цей час проходив у тунелі.( фото нижче додаємо)."Якщо у цей час ви перебували неподалік від місця злочину або маєте інформацію, яка допоможе в розкритті вказаного злочину або повідомте про це на лінію 102 або за телефонами: 0952426775, 61-6-45", - йдеться у повідомленні.Конфіденційність гарантують.

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