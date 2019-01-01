У Луцьку вшанують пам'ять жертв Другої світової війни
Сьогодні, 16:53
У Луцьку вшанують полеглих у боях за визволення Волинської області у роки Другої світової війни, ветеранів фронту і тилу, учасників бойових дій.
Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
Так, 19 липня о 10.00 на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться панахида та урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку “Поранений солдат”.
До участі запрошуються представники ветеранських організацій та громадськість міста.
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Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
Так, 19 липня о 10.00 на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться панахида та урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку “Поранений солдат”.
До участі запрошуються представники ветеранських організацій та громадськість міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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