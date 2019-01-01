вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вшанують пам'ять жертв Другої світової війни

У Луцьку вшанують пам'ять жертв Другої світової війни
У Луцьку вшанують полеглих у боях за визволення Волинської області у роки Другої світової війни, ветеранів фронту і тилу, учасників бойових дій.

Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.

Так, 19 липня о 10.00 на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться панахида та урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку “Поранений солдат”.

До участі запрошуються представники ветеранських організацій та громадськість міста.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вшанування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сільському голові, який «взяв на лапу» 5 тисяч доларів, повідомили про підозру
Сьогодні, 17:19
Цьогоріч майже 900 волинян постраждали від укусів тварин
Сьогодні, 17:11
У Луцьку вшанують пам'ять жертв Другої світової війни
Сьогодні, 16:53
На даху луцької багатоповерхівки зіграв симфонічний оркестр. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:43
У місті на Волині – «привізні» випадки кору
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
21 червень, 12:00
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
22 травень, 14:03
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
13 березень, 15:40
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
09 березень, 21:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забруднене повітря знищує здоров'я лучан, - прокуратура
Сьогодні, 17:49
 0
На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
В Україні запустили е-пенсію: які послуги будуть онлайн
Сьогодні, 17:34
 0
«Робитиму те, що сам почув від людей», – кандидат в нардепи Юрій Сковорода*
Сьогодні, 17:22
 0
На Волині сільському голові, який «взяв на лапу» 5 тисяч доларів, повідомили про підозру
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿