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Магістри складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит

Магістри складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит
Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Таку постанову під час засідання схвалив Кабінет міністрів України, - повідомляє Прямий.

Такий іспит буде незалежною перевіркою результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом.

"Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Відповідну постанову ухвалив уряд України сьогодні, 17 липня 2019 року. Її поступове впровадження почнеться з 2020 року", - сказано у повідомленні.

"Зараз ми не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб "поміряти" якість освіти випускників на виході з університету, адже у кожному закладі свій підхід до оцінювання. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЄДКІ, що передбачений законом "Про вищу освіту". З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати", - розповіла глава Міністерства освіти та науки Лілія Гриневич та додала, що ЄДКІ також має стати ефективним запобіжником корупційних ризиків.

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Теги: освіта, іспит
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