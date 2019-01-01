Магістри складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит





Таку постанову під час засідання схвалив Кабінет міністрів України, - повідомляє



Такий іспит буде незалежною перевіркою результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом.



"Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Відповідну постанову ухвалив уряд України сьогодні, 17 липня 2019 року. Її поступове впровадження почнеться з 2020 року", - сказано у повідомленні.



"Зараз ми не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб "поміряти" якість освіти випускників на виході з університету, адже у кожному закладі свій підхід до оцінювання. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЄДКІ, що передбачений законом "Про вищу освіту". З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати", - розповіла глава Міністерства освіти та науки Лілія Гриневич та додала, що ЄДКІ також має стати ефективним запобіжником корупційних ризиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.Таку постанову під час засідання схвалив Кабінет міністрів України, - повідомляє Прямий Такий іспит буде незалежною перевіркою результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом."Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Відповідну постанову ухвалив уряд України сьогодні, 17 липня 2019 року. Її поступове впровадження почнеться з 2020 року", - сказано у повідомленні."Зараз ми не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб "поміряти" якість освіти випускників на виході з університету, адже у кожному закладі свій підхід до оцінювання. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЄДКІ, що передбачений законом "Про вищу освіту". З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати", - розповіла глава Міністерства освіти та наукита додала, що ЄДКІ також має стати ефективним запобіжником корупційних ризиків.

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