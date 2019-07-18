Ігор Лапін вважає, що Росія розхитуватиме тему мовного закону для загострення конфлікту на Донбасі





Таку думку висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі 5 каналу, - повідомляє



«Вкраплення, які сьогодні робить команда президента, той же самий голова його офісу – це вкраплення щодо статусу регіонального «язика» для Донбасу – це загравання з східним електоратом», – сказав політик.



«Якщо говорити глобально, то є фундаментальні речі для державності – один із фундаментів це питання мови, і це питання законодавчо врегульовано», – вважає Лапін.



«Розмови про регіональність «язика» не мають, по-перше, юридичного підґрунтя з тієї причини, що мова не може мати статус регіональної, якщо вона є державною в будь-якій країні світу. Російська мова є державною в Росії, тому в нас вона не може бути регіональною», – пояснив парламентар.



«Тому, я думаю, що Росія це буде далі гойдати. Для того, щоб позагравати з електоратом, партія Зеленського буде також це гойдати, бо їм треба східний електорат. Західна частина і центральна частина підтримують питання української мови як єдиної державної», – додав народний обранець.



Нагадаємо, за зверненням російської делегації відбулося повторне засідання Ради Безпеки ООН через прийняття Верховною Радою закону про мову. Постпред України в ООН Володимир Єльченко в своєму виступі вчергове наголосив, що питання функціонування української мови є внутрішнім, і не потребує обговорення на засіданні Ради безпеки ООН. Він зазначив, що, виносячи це питання на розгляд, РФ переслідує подвійну мету – чинити політичний тиск на Україну і відвернути увагу від інших питань. Засідання завершилося без ухвалення якихось резолюцій або інших рішень Ради безпеки ООН.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія тему українського закону про мову буде розхитувати з однією ціллю – загострення протистояння на сході країни.Таку думку висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі 5 каналу, - повідомляє Волинське агентство розслідувань. «Вкраплення, які сьогодні робить команда президента, той же самий голова його офісу – це вкраплення щодо статусу регіонального «язика» для Донбасу – це загравання з східним електоратом», – сказав політик.«Якщо говорити глобально, то є фундаментальні речі для державності – один із фундаментів це питання мови, і це питання законодавчо врегульовано», – вважає Лапін.«Розмови про регіональність «язика» не мають, по-перше, юридичного підґрунтя з тієї причини, що мова не може мати статус регіональної, якщо вона є державною в будь-якій країні світу. Російська мова є державною в Росії, тому в нас вона не може бути регіональною», – пояснив парламентар.«Тому, я думаю, що Росія це буде далі гойдати. Для того, щоб позагравати з електоратом, партія Зеленського буде також це гойдати, бо їм треба східний електорат. Західна частина і центральна частина підтримують питання української мови як єдиної державної», – додав народний обранець.Нагадаємо, за зверненням російської делегації відбулося повторне засідання Ради Безпеки ООН через прийняття Верховною Радою закону про мову. Постпред України в ООН Володимир Єльченко в своєму виступі вчергове наголосив, що питання функціонування української мови є внутрішнім, і не потребує обговорення на засіданні Ради безпеки ООН. Він зазначив, що, виносячи це питання на розгляд, РФ переслідує подвійну мету – чинити політичний тиск на Україну і відвернути увагу від інших питань. Засідання завершилося без ухвалення якихось резолюцій або інших рішень Ради безпеки ООН.

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