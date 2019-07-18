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Ігор Лапін вважає, що Росія розхитуватиме тему мовного закону для загострення конфлікту на Донбасі

Ігор Лапін вважає, що Росія розхитуватиме тему мовного закону для загострення конфлікту на Донбасі
Росія тему українського закону про мову буде розхитувати з однією ціллю – загострення протистояння на сході країни.

Таку думку висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі 5 каналу, - повідомляє Волинське агентство розслідувань.

«Вкраплення, які сьогодні робить команда президента, той же самий голова його офісу – це вкраплення щодо статусу регіонального «язика» для Донбасу – це загравання з східним електоратом», – сказав політик.

«Якщо говорити глобально, то є фундаментальні речі для державності – один із фундаментів це питання мови, і це питання законодавчо врегульовано», – вважає Лапін.

«Розмови про регіональність «язика» не мають, по-перше, юридичного підґрунтя з тієї причини, що мова не може мати статус регіональної, якщо вона є державною в будь-якій країні світу. Російська мова є державною в Росії, тому в нас вона не може бути регіональною», – пояснив парламентар.

«Тому, я думаю, що Росія це буде далі гойдати. Для того, щоб позагравати з електоратом, партія Зеленського буде також це гойдати, бо їм треба східний електорат. Західна частина і центральна частина підтримують питання української мови як єдиної державної», – додав народний обранець.

Нагадаємо, за зверненням російської делегації відбулося повторне засідання Ради Безпеки ООН через прийняття Верховною Радою закону про мову. Постпред України в ООН Володимир Єльченко в своєму виступі вчергове наголосив, що питання функціонування української мови є внутрішнім, і не потребує обговорення на засіданні Ради безпеки ООН. Він зазначив, що, виносячи це питання на розгляд, РФ переслідує подвійну мету – чинити політичний тиск на Україну і відвернути увагу від інших питань. Засідання завершилося без ухвалення якихось резолюцій або інших рішень Ради безпеки ООН.

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Теги: Лапін, війна
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