Волинського поліцейського вчили спецагенти ФБР
Сьогодні, 07:31
Ковельський патрульний пройшов тренінг з тактики у Будапешті
Протягом двох тижнів 30 українських патрульних з усіх управлінь проходили курс підвищення кваліфікації з тактики дій на базі міжнародної поліцейської академії в столиці Угорщини, - повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Головна мета тренінгу — обмін досвідом та набуття навичок з особистої безпеки та охорони осіб.
Як розповів 23-річний патрульний з Ковеля Олександр Муравчук, який днями повернувся з Будапешта, з українськими поліцейськими працювали спецагенти ФБР зі Сполучених Штатів Америки, навчання відбувалось у спеціальному тренінговому центрі, де все максимально наближено до реальних умов.
Тут учасники вчились надавати домедичну допомогу пораненим та захищати перших осіб, пройшли тактичну підготовку (зачистка будівель з напарником, групою чи групами осіб, перевірка приміщень і автомобілів), щодня стріляли на полігоні з бойової зброї, покращуючи навички володіння нею.
«Цікаво, що ті інструктори рекомендують підходити до автомобіля чи евакуйовувати звідти осіб з боку пасажирських чи водійських дверцят. Загалом, під час навчання дізнався багато цікавого, познайомився з професійними поліцейськими з різних регіонів, усі здобуті навички потрібні для несення служби. Хоч нам вдається всі інциденти чи конфлікти згладжувати мирним шляхом, через спілкування, але хороша тактична підготовка – це пріоритет для поліцейського», - поділився Олександр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Протягом двох тижнів 30 українських патрульних з усіх управлінь проходили курс підвищення кваліфікації з тактики дій на базі міжнародної поліцейської академії в столиці Угорщини, - повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Головна мета тренінгу — обмін досвідом та набуття навичок з особистої безпеки та охорони осіб.
Як розповів 23-річний патрульний з Ковеля Олександр Муравчук, який днями повернувся з Будапешта, з українськими поліцейськими працювали спецагенти ФБР зі Сполучених Штатів Америки, навчання відбувалось у спеціальному тренінговому центрі, де все максимально наближено до реальних умов.
Тут учасники вчились надавати домедичну допомогу пораненим та захищати перших осіб, пройшли тактичну підготовку (зачистка будівель з напарником, групою чи групами осіб, перевірка приміщень і автомобілів), щодня стріляли на полігоні з бойової зброї, покращуючи навички володіння нею.
«Цікаво, що ті інструктори рекомендують підходити до автомобіля чи евакуйовувати звідти осіб з боку пасажирських чи водійських дверцят. Загалом, під час навчання дізнався багато цікавого, познайомився з професійними поліцейськими з різних регіонів, усі здобуті навички потрібні для несення служби. Хоч нам вдається всі інциденти чи конфлікти згладжувати мирним шляхом, через спілкування, але хороша тактична підготовка – це пріоритет для поліцейського», - поділився Олександр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинського поліцейського вчили спецагенти ФБР
Сьогодні, 07:31
В Україні можуть подорожчати автозапчастини
Сьогодні, 06:13
У волинських ОВК замінили 11 членів
Сьогодні, 05:14
Українець «обчистив» Microsoft на 10 мільйонів доларів
Сьогодні, 04:22
Instagram починає приховувати «лайки»
Сьогодні, 03:40