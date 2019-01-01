Волинського поліцейського вчили спецагенти ФБР

Ковельський патрульний пройшов тренінг з тактики у БудапештіПротягом двох тижнів 30 українських патрульних з усіх управлінь проходили курс підвищення кваліфікації з тактики дій на базі міжнародної поліцейської академії в столиці Угорщини, - повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.Головна мета тренінгу — обмін досвідом та набуття навичок з особистої безпеки та охорони осіб.Як розповів 23-річний патрульний з Ковеля, який днями повернувся з Будапешта, з українськими поліцейськими працювали спецагенти ФБР зі Сполучених Штатів Америки, навчання відбувалось у спеціальному тренінговому центрі, де все максимально наближено до реальних умов.Тут учасники вчились надавати домедичну допомогу пораненим та захищати перших осіб, пройшли тактичну підготовку (зачистка будівель з напарником, групою чи групами осіб, перевірка приміщень і автомобілів), щодня стріляли на полігоні з бойової зброї, покращуючи навички володіння нею.«Цікаво, що ті інструктори рекомендують підходити до автомобіля чи евакуйовувати звідти осіб з боку пасажирських чи водійських дверцят. Загалом, під час навчання дізнався багато цікавого, познайомився з професійними поліцейськими з різних регіонів, усі здобуті навички потрібні для несення служби. Хоч нам вдається всі інциденти чи конфлікти згладжувати мирним шляхом, через спілкування, але хороша тактична підготовка – це пріоритет для поліцейського», - поділився Олександр.